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群創賣南京廠 處分利益約14億元

2024/10/31 16:48

群創賣南京廠，處分利益約14億元。（記者陳梅英攝）群創賣南京廠，處分利益約14億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）加速處分閒置資產，繼南科4廠賣給台積電後，今日公告，董事會決議將南京廠出售給南京江寧經濟技術開發區管理委員會，總交易金額人民幣4.5億元，約當台幣20億元，預計處分利益人民幣3.2億元、約台幣14億元。

根據群創公告，將處分南京群志光電南京市江寧區秣陵街道佛城西路93號、103號之土地使用權資產、廠房及附屬設施。其中，土地使用權資產面積有31萬3134.20平方米 （折合 9萬4723.10坪）、建物面積15萬4865.67平方米 （折合 4萬6846.87坪）。

群創表示，交易總金額為人民幣4.5億元、約台幣20億元，預計處分利益3.2億元、約台幣14億元（實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳）。處分目的主要是挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金。

群創南京廠（南京群志光電），成立於2001年，位於江寧經濟技術開發區，該廠曾是全球最大中小尺寸TFT面板製造基地，今年初群創已資遣、安排轉職該廠近2400名員工，將產線移往寧波。

群創近來除積極轉型外，也大力瘦身包含減資與活化、處分閒置資產，日前才宣布南科4廠賣台積電，處分金額171億元、預計處分利益147億元，惟第三季財報尚未認列該處分利益，加上此次預計處分利益14億元，若全數在年底認列，將可挹注獲利161億元。

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