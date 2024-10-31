今年GDP破4％有望！主計總處上修Q3至3.97％ 全年估4.1％

主計總處公布第3季GDP成長3.97%，上修0.76個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布第3季經濟成長率概估3.97％，較8月預測數增加0.76個百分點，主因商品出口表現優於預期。主計總處官員表示，若第4季預測維持不變，今年全年GDP（國內生產毛額）將上修至4.1%，為近3年新高，目前國內經濟穩健成長。

主計總處表示，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，第3季按美元計價商品出口年增8.04％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務輸出實質成長8.67％、較預測數增加1.74個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻1.16個百分點。

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民間消費方面，受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市上漲的財富效果，國人購物、聚餐及出遊熱潮延續，第3季零售業、餐飲業營業額分別年增2.47％及0.87％，加上金融市場交易熱絡，帶動證券、基金等交易手續費續增，境外旅遊也持續挹注國人國外消費，但基數已高致增幅趨緩，概估第3季民間消費實質成長1.92％、下修0.39個百分點。

另外，隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第3季新台幣計價資本設備進口年增29.56％，國內投資財生產量也增19.8％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長15.27％、上修0.18個百分點，對經濟成長貢獻3.67個百分點。

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