越南榴槤第1大買家曝光 台灣只排第5、輸給巴布亞紐幾內亞

越南榴槤出口成長。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年前9個月，越南榴槤出口額超過28億美元（約台幣896億），較去年同期成長63%，創同期最高水準，最大買家是中國，台灣只排名第五，輸給巴布亞紐幾內亞。

越南快訊報導，今年前三季，越南榴槤前10大出口市場中，有八個市場呈現增加態勢，其中，對中國出口額達26億美元（約台幣832億），年增65%。泰國緊隨其後，出口額1.33億美元（約台幣42.5億），成長85%。

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至於其他6個榴槤出口增加的市場分別為香港、巴布亞紐幾內亞、台灣、日本、韓國和柬埔寨。前三季對香港出口額為2300萬美元（約台幣7.3億），年增15%；對巴布亞紐幾內亞出口額為2000萬美元（約台幣6.4億），年增2.6倍；對台出口1900萬美元（約台幣6.1億），年增22%。

越南企業表示，由於產品品質提高、價格有競爭力以及對中國的運輸時間縮短，使得榴槤出口激增。泰國則因聖嬰現象和熱浪衝擊，導致當地榴槤產量下降18%，以至於中國和其他市場轉向越南買榴槤。

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