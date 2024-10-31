年僅35歲就進富豪榜！她創業5年身價高達370億

2024胡潤百富榜公佈，共有30名1990年後出生新富豪入榜。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024胡潤百富榜公佈，共有30名「1990年後」富豪新入榜，短短5年時間，富豪榜出現不少新面孔。其中，來自中國東北的35歲王碩身價達到85億元人民幣（約新台幣374億元），首次進入榜單內，不僅如此，她也進入富比士「2024年美國白手起家女富豪榜」，排行第39名，成為今年眾多新人富豪中，最受外界關注的女性之一。

來自中國東北的35歲王碩身價達到85億元人民幣，首次進入榜單內。（翻攝微博）

中國媒體《時代財經》報導，出生於東北的王碩以85億元人民幣身價，成為了1990後白手起家新富豪，而她背後的Deel公司也被大家注意。

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公開資訊顯示，王碩出生於遼寧瀋陽，16歲隨母親到美國發展。她在初到美國之際，週末時光會在當地的跳蚤市場擺攤賣滑板車，雖然王碩的英語不甚流利，但待人熱情，銷量還不錯。

2015年，王碩讀完麻省理工學院一年級便退學，創辦了一間生產空氣濾淨器的Aeris公司。Aeris在2021年被iRobot以接近1億美元（約新台幣31.6億元）的金額收購，再次證明王碩的創業天份。

王碩於2019年和友人再次創業，成立Deel公司，主營人力資源管理。Deel不僅是一間「獵人頭」公司，也用簡化的流程協助企業聘雇海外員工，甚至研發出薪資支付平台，使企業撥薪和員工支薪獲得保障。

Deel目前擁有超過2.5萬客戶，既有小型初創企業，也有類似波士頓諮詢公司的大型企業，業績一路長紅。據悉，Deel的年經常性收入由2020年的400萬美元（約新台幣1.26億元），迅速增長至2022年的1億美元（約新台幣31.6億元），到2024年3月更是突破5億美元（約新台幣158億元）。

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