「台灣企業樂觀指數」Q4季增25％ 創18季新高

根據美商鄧白氏最新調查，台灣企業樂觀指數季增25%，並創18季以來新高。

（圖為鄧白氏提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟前景審慎樂觀！根據美商「鄧白氏」今天（31日）發布2024年第四季「台灣企業樂觀指數」（BOI）為157.1，不僅高於第三季、季增25%，更創下18季以來新高紀錄。

「在有利的借貸條件和市場情況持續改善的推動下，全球企業與台灣企業樂觀指數，再度雙雙上揚。」鄧白氏表示，調查顯示，2024年第四季全球企業與台灣企業樂觀指數連四季持續攀升，指數分別上升7%和25%，企業全年樂觀看待市場景氣。

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鄧白氏表示，2024年第四季台灣企業樂觀指數為157.1，高於第三季；主要原因來自於「銷售量」、「新增訂單量」、「淨利潤」、「銷售價格」、「雇用員工數」等五大項指數都較前期上揚。而在服務業的樂觀情緒帶動下，台灣企業樂觀指數來到自2020年本調查開始以來的最高值。

進一步分析，台灣對第四季對銷售量和淨利潤前景最樂觀的是「交通運輸業」，而「不動產業」則是對銷售價格及新增訂單量表現最看好的產業。

鄧白氏也同步公布「全球企業樂觀指數」，2024年第四季全球企業樂觀指數較上一季上升7.3%。由於財務壓力緩解、貨幣政策轉變、健全的監管框架和對永續發展倡議的擴大參與等因素，全球近五分之四的企業對其國內與出口訂單、資本支出和財務風險表示樂觀。

在即將到來的年末假期，75%受訪企業，特別是小型企業，對內外銷市場未來表現都深具信心，其中又以飯店及食品製造業最高。

針對調查結果，鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，2024年第二季台灣經濟顯著成長，GDP上漲5.06％。台灣企業對於市場預期，同步反應於第四季台灣企業樂觀指數的提升。政府積極推動經濟政策，發展台灣成為全球供應鏈中心、推動數位轉型和加強與東南亞的合作聯繫，以及2028 年成為1兆美元經濟體等目標，也推升2024 年第四季度的商業信心至最高水準。

這項「台灣企業樂觀指數」（BOI）的調查對象，包括：製造業和服務業的中高階管理人員，調查採用實際狀況與預期景氣互相參照。

受訪企業回答前一季的實際狀況與下一季的預期成長（與去年同期相比是否增加、減少或沒有變化） ，以了解不同產業別企業對景氣的樂觀程度。本次調查於2024年8〜9月期間進行。

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