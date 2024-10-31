Google遭俄罰款「37位數」天文級數字！比全球GDP還多

俄羅斯一間法院對Google判處「2 undecillion盧布」的天價罰款。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯一間法院對Google判處「2 undecillion盧布」的天價罰款，如果寫成數字，就是2後面接著「36個0」，這一數字比全球GDP總額還要高。

綜合外媒體報導，俄羅斯當地媒體與Google的恩怨始於 2020 年，隨後因俄烏戰開打，Google旗下的YouTube平台封鎖了17家俄羅斯電視頻道的帳號，被俄羅斯媒體Tsargrad TV與RIA FAN提告敗訴之後，處以每天10萬盧布的罰款，如果沒有恢復，就會每日翻倍計算。

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結果，Google並沒有恢復任何一個帳號，時至今日，罰款達到「2 undecillion盧布」的天文數字。

據稱，本案法官在28日的聽證會上表示，他正在考慮「一個有很多、很多零」的案件。律師莫羅佐夫（Ivan Morozov）也透露，這個罰款金額沒有設置上限。

俄羅斯國立研究型大學高等經濟學院（HSE Institute of Education）揚科夫斯基（Roman Yankovsky）表示，Google顯然不會支付這筆罰款，俄羅斯聯邦也無法從這間公司收錢。

在近期的一份收益聲明中，Google也表示，「我們認為這些正在進行的法律糾紛不會對公司產生實質性的不利影響」。從現實角度來看，Google也不可能繳納這筆人類歷史上最巨額的罰款。

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