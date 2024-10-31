友達Q3每股虧損0.12元 連續第9季虧損

友達Q3每股損失0.12元。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）今日舉行線上法人說明會並公佈第三季財報，根據友達財報，第三季合併營收777.5億元，季增4.6%，毛利率與上季相當，本業虧損3.1億元，歸屬於母公司淨損為9.3億元，每股損失0.12元，此為友達連續第9季虧損。

友達董事長彭双浪在法說會中解釋，第三季營收比預期佳，也是今年以來最好的一季，毛利率皆與上季相當，惟本業部分小虧3億元，主要是費用的增加，包含併購BHTC相關尾款費用、新加坡關廠移機回台灣費用、台南廠賣美光的整理支出及相關研發費用等。

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友達8月底宣布，南科工業區兩座廠房以及友達晶材位於中科后里的土地與廠房將出售與美光，總交易金額約81億元，估處分利益約47.18億元，預定在年底完成過戶。

展望第四季，友達指出，隨旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，Display顯示科技預期將進入傳統淡季。另外兩大事業體，Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域，需求雖然也受到總經不確定性與季節性影響，但營收動能相對穩定，可以減緩Display顯示科技季節性衰退帶來的影響。

對於明年面板供需友達則是樂觀看待。彭双浪說，因同業有序生產以及關廠、賣廠計畫，將使Display顯示科技整體產業的供需會更趨健康。同時，友達在Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域兩大事業體訂單掌握度高，友達總經理柯富仁說，目前訂單能見度不錯，可以預期明年將會持續成長，帶動整體營運表現。

回顧第三季，友達指出，品牌客戶為年底銷售旺季備貨，拉貨力道較預期強勁，帶動Display顯示科技營收較上一季增長9.0%。Mobility Solution智慧移動營收亦穩健成長，較上一季增加4.1%。在這兩個事業體的帶動之下，整體營收較上一季增加4.6%。公司整體財務結構穩健，存貨天數44天，淨負債比33.4%，仍維持在相對健康的水位。

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