企業法說會狂提「川普最愛這2字」、台日韓都緊繃

企業主管在法說會上愈來愈常談及美國共和黨總統候選人川普最愛的2個字「關稅」。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統大選進入最後倒數，同時全球企業財報季也正進行中，企業主管在法說會上也愈來愈常談及美國共和黨總統候選人川普最愛的2個字「關稅」，然而，在拜登政府的政策下，台灣、日本及南韓企業近來已引領美國投資潮，未來，美國關稅與產業政策的不確定性，將增添這些投資計畫的風險

《MarketWatch》報導，FactSet分析顯示，已有48家標普500指數成分企業在第3季財報說明會上，提及「關稅」，多於第1季財報說明會的23家以及去年第4季財報說明會的14家。根據FactSet數據，目前只有不到一半（即43%）的標普500指數成分企業發布財報，共217家。

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川普已提議，要對進口產品全面課徵10%-20%的關稅，對中國進口產品更加課徵至少60%關稅。在川普2017-2020年首任總統任期內，關稅是他的標竿政策，標普500指數企業提及關稅的次數在2018年第2季攀峰，當時超過180家企業提到這兩個字。

川普主張加徵關稅是比強迫企業在美設廠的更好作法，也讓已宣布投資美國的亞洲企業，焦慮緊盯美選結果。先前在拜登政府的政策下，台積電、三星電子、豐田汽車及現代汽車等企業都已擴大投資美國。

南韓企業尤其緊張，因為樂金新能源和SK ON等公司已重金在美國投資電池產業，分析師指出，若川普勝選、特別是若共和黨又拿下國會兩院，電動車相關的多條條款可能成為當局的撤銷目標。

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