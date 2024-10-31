三星曾多次放話超越台積電...韓媒揭越差越遠「關鍵」

三星（Samsung）過去經常發話要超越台積電（2330）。（路透資料照，合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星（Samsung）過去經常發話要超越台積電（2330），台積電創辦人張忠謀也曾認證三星是「可畏的對手」，不過隨著台灣半導體產業的影響力日益擴大，台積電的市占率大幅度甩開三星，韓媒撰文點出兩者差異越差越遠原因，其中文章認為，董事組成就是1大關鍵。

韓媒KMIB News報導，台積電的董事中有多名IT專家學者和外國人，而台積電的管理透明度堪稱世界一流，相比之下，三星的外部董事沒有1位是半導體專家，而且大部分都是金融相關人員。

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文章指出，兩者在10月公布的第3季財報形成鮮明對比，10月8日，三星預估，營業利潤將成長近3倍，但較上1季成長近15倍大幅放緩，並且低於市場預期，指出第3季銷售額79兆韓元（新台幣2兆元）、整體營業利益約9.1兆韓元（約新台幣2313億元）。

三星不僅在代工方面落後，發展用於AI領域的高頻寬記憶體（HBM）步調也落後，對此副董事長全永鉉（Young Hyun Jun）罕見發文向全球客戶、投資者和員工道歉，尤其對未能在AI晶片市場保持領先地位，並坦承三星在高階記憶體晶片供應落後SK海力士。

反觀台積電，公布的第3季財報有如「驚喜」，第3季營收新台幣7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標新台幣7540億元，創單季歷史新高。

KMIB News指出，隨著三星危機相關傳聞不斷流出，關於其衰退原因的各種分析也不斷出現。例如只注重短期財務績效，而不是中長期競爭力、工作流程和官僚主義等。

文章表示，三星需要改變工作方式和組織文化這點，是非常重要的，其中公司治理的問題最不容忽視，包括作為公司最高決策機構的董事會的組成，以及1個能夠公平評價管理階層，以及員工績效的薪酬責任體系。

與台積電相比，三星在這方面的弱點是顯而易見的。台積電擁有擁有美國耶魯大學電機工程博士、歷經台積電研發及生產單位一路升遷的董事長暨總裁魏哲家，以及例如彼得．邦菲（Sir Peter Leahy Bonfield）、史賓林特（Michael R. Splinter）等，擁有豐富相關經驗的全球科技公司的前首席執行官，或是學術界的權威。

KMIB News表示，台積電在管理透明度和尊重股東方面是世界級的典範公司，每年在標普全球ESG指數中均名列前茅。

但相比之下，三星的10位董事全部都是南韓人，且大多數都不是在半導體產業擁有豐富經驗的技術專家，而是金融專家。與由頂尖技術專家組成、以英語召開會議的台積電董事會相比，三星的董事會遠遠落後於全球標準。

令人感到震驚的是，三星的這個問題並不是過去的一、兩年才開始的，而是持續了相當長一段時間的。文章表示，很難相信，作為「創新」和「堅韌」代名詞的韓國代表性企業，這麼長時間沒有或無法解決這個問題。

對此，一定會有人自然會問：「若三星董事會的組成忠實於獨立性和專業性的要求，情況會惡化到這種程度嗎？」三星的改進措施應該包括改善治理，也包括董事會的組成，因為這1元素決定了決策的透明度和效率。

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