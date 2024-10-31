美分析師挺台：台灣沒偷走生意 還從日本手中拯救美國晶片產業

分析師認為，台積電對美國IC設計產業幫助極大。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普接受podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問，再次提及「台灣偷了我們的晶片生意」。對此，半導體行業獨立分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）PO文挺台，他強調，台灣為美國晶片產業創造了數兆美元的價值，幫助其轉變為當今的巨頭，輝達、博通（Broadcom）、AMD、高通、邁威爾（Marvell）等美國前五大IC設計公司，若沒有台積電協助，其總市值不可能來到4.8兆美元。

奈斯泰德在社交平台連續PO出17篇貼文解釋台灣半導體實力強大的原因，以及如何協助美國IC設計企業成長。文章稱，台灣並沒有偷走美國半導體產業，台灣為美國晶片產業創造了數兆美元的價值，幫助其轉變為當今的巨頭。不僅如此，台灣還從日本手中拯救了美國晶片產業。

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美國前五大IC設計公司市值。（圖取自Dan Nystedt X帳號）

文章點名，美國排名前5大晶片設計公司-輝達、博通（Broadcom）、AMD、高通、邁威爾（Marvell），目前的總市值超過 4.8 兆美元，如果沒有台積電協助就不可能有今天。美國在晶片設計領域位居世界第一，擁有超過 1000 家IC設計公司，越來越多的公司擁有設計部門，例如蘋果公司，這些公司依賴台積電或其他晶片代工廠進行製造。

文章提及，許多企業讓美國在AI領域保持領先，包括TensTorrent、SambaNova、Cerebras Systems，以及亞馬遜 AWS、Google、Meta、微軟、特斯拉的人工智慧晶片部門，這些企業都不生產自己的晶片，而是委由台積電代工。

文章稱，台積電崛起是創辦人張忠謀首創晶圓代工的專業分工模式，因半導體廠的成本很高，這就是瓶頸，而台積電作為代工廠，建造了晶圓廠並投資於製造研發，將IC設計留給客戶，也協助其成長為當今的巨頭。

2023年美國晶片收入佔全球晶片收入的50.2%以上，在晶片設計、EDA軟體等領域排名第一。（示意圖，彭博）

如今，美國在半導體領域處於全球領先地位，根據美國半導體工業協會（SIA）的數據，2023年美國晶片收入佔全球晶片收入的50.2%以上，在晶片設計、EDA軟體和生產設備領域排名第一。

文章稱，倘若美國晶片收入佔全球晶片收入的50.2%以上，這樣的數字看起來很奇怪，那可能是因為美國對《晶片法案》僅聚焦半導體製造業。強化晶片製造對美國來說是件好事，但美國在半導體領域排名第一，並非最後一名。

文章還指出，從 1980 年代中期到 1990 年代初，日本憑藉其製造記憶體晶片的實力，半導體收入位居世界第一。但在將大多數美國晶片製造商趕出記憶體後，日本公司只剩下互相競爭了。而且，在解決了記憶體晶片生產的關鍵瓶頸之後，它變成了一場逐底競爭。然後，他們犯了一個致命的錯誤，錯過一個新產品的崛起。

美國的輝達、博通等和巨頭（英特爾）都已經開始涉足 PC 相關產品，其中許多與合作夥伴台積電合作，日本企業則沒有，又犯了另一個錯誤。相較於美國IC設計者能夠提供的大眾市場價格相比，日本企業不願將生產外包出去。

文章總結，這就是台灣和台積電如何轉型、豐富美國半導體產業，並幫助其從日本手中拯救出來的濃縮版。關於半導體製造業在美國已成為過去，失去這種優勢至少在某種程度上是一種自傷，但我們應該感謝我們的盟友-台灣和韓國。

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