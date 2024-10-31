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過世後繼續賺！富比世「已故名人」收入榜 他年撈近200億稱霸

2024/10/31 14:25

2024年「已故名人收入排行榜」，最賺錢的前13人多達10人為娛樂圈人士。（示意圖，美聯社）2024年「已故名人收入排行榜」，最賺錢的前13人多達10人為娛樂圈人士。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》揭曉2024年「已故名人收入排行榜」，最賺錢的前13人多達10人為娛樂圈人士，榜首甚至年撈6億美元（約新台幣190億元），不過當中3名非演藝人士，卻有人靠年賺3億美元（約新台幣95億元）的聯名飲品能上榜。

《富比世》公布往生後依舊財源滾滾的13位知名已故名人收入榜單，流行音樂天王麥可．傑克森（Michael Jackson）以6億美元再度蟬聯榜首，其他上榜的還有皇后合唱團主唱佛萊迪．墨裘瑞、美國女歌手惠妮．休斯頓、《六人行》演員馬修．派瑞等。

今年麥可．傑克森以6億美元收入蟬聯冠軍。他在50歲那年因為用藥過量去世，但依然透過賣給索尼的50%音樂版權、巡迴演出、百老匯音樂劇等方式，賺取源源不絕的收入，每週高達600萬美元（約新台幣1.9億元）。《富比士》估算，自從2009年去世至今，麥可．傑克森已經賺取超過33億美元（約新台幣1044億元）。

流行音樂天王麥可．傑克森（Michael Jackson）以6億美元再度蟬聯已故名人收入排行榜的榜首。（示意圖，路透）流行音樂天王麥可．傑克森（Michael Jackson）以6億美元再度蟬聯已故名人收入排行榜的榜首。（示意圖，路透）

13人榜單中多數是演藝界人士，不過也有3人是靠插畫和運動上榜，包括第3名美國知名作家兼漫畫家蘇斯博士（Dr. Seuss），創作的兒童繪本膾炙人口，還曾拿下2座奧斯卡獎，今年大賺7500萬美元（約新台幣23.7億元）。

第8名的（Charles M. Schulz）是知名漫畫《史努比》作者，今年狂賺3000萬美元（約新台幣9.5億元）。高爾夫球好手阿諾帕瑪（Arnold Palmer）則以聯名飲料，今年賺進1400萬美元（約新台幣4.43億元），名列第12。

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