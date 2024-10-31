自食產能過剩惡果 中國太陽能大廠出現鉅額虧損

嚴重的產能過剩和價格戰衝擊下，中國太陽能大廠出現鉅額虧損。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於嚴重的產能過剩和價格戰繼續損害生產對全球能源轉型至關重要設備的公司，中國頂尖太陽能製造商第3季出現鉅額虧損。

《彭博》報導，中國領先的太陽能面板廠商隆基綠能科技在去年同期實現25億人民幣（約新台幣113億元）利潤後，淨虧損12.6億人民幣（約新台幣56.9億元），連續第4季出現虧損。競爭對手通威、天合光能同樣出現虧損，晶澳太陽能科技淨利大幅下滑，晶科能源則勉強獲利。

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隆基聲明表示，虧損歸咎於供需持續不平衡，導致產品價格大幅下跌，公司已減產希望藉此降低損失。

為了滿足中國再生能源熱潮，中國太陽能公司大幅增加產能，而現在這些企業被迫以低於成本的價格銷售。彭博新能源財經（BloombergNEF）在本（10）月稍早表示，各公司目前正在互相削價，以維持市佔，預計今年多數公司將面臨虧損。市場整合的情況已經導致一些規模較小的公司破產或被其他規模較大的企業收購。

市場現在更加關注這個被認為對於中國經濟日益重要的產業健康狀況，可能會加速採取提升獲利能力措施的能力。由於市場希望政府介入限制生產，太陽能概念股上週大幅上漲，不過一些分析師仍不太相信。

中國主要太陽能產業協會本（10）月稍早呼籲「合理定價」，並呼籲企業在專案競標時「更加自律」。今年夏天也曾表示，陷入困境的製造商應該盡快退出市場。晶科董事長李仙德在週三（30日）的財報會議上表示，加強審查可能有助於消除產能並加速整合，相信隨著相關部門加強監管，國內價格最終會回歸到合理的水位。

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