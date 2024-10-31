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康芮颱風襲台累計7.7萬戶停電 台電：全面搶修恐延至明上午

2024/10/31 10:54

強風豪雨致宜蘭地區大樹傾倒阻礙交通，台電同仁徒步巡視搶修。（台電提供）強風豪雨致宜蘭地區大樹傾倒阻礙交通，台電同仁徒步巡視搶修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕康芮颱風襲台，截至今（31日）上午10點，全國曾停電戶數7萬7756 戶，其中4萬9368戶已修復，2萬8388戶尚未復電，包括台東縣1萬571戶、花蓮縣4938戶、台北市2579戶、新竹縣2372戶、嘉義縣2256戶、新北市2232戶、雲林縣1116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。

台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5千輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

台電表示，據氣象署指出，強颱康芮暴風已是近30年來襲台暴風半徑最大颱風，強風豪雨使台電搶修面臨極大挑戰。且預估颱風今日深夜才會離台，風雨增強加上夜間視線不佳增加搶修難度，可能至明日（11月1日）早上才能全面展開搶修。

目前風雨持續增加，台電將視風雨情形持續搶修，儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

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