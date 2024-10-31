三星半導體營利率遭SK海力士超車 關鍵竟是因台積電？

南韓科技巨頭三星（Samsung）今（31日）公佈第3季財報，公司半導體事業部營業利潤率不僅低於市場預期。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星（Samsung）今（31日）公佈第3季財報，公司半導體事業部營業利潤率不僅低於市場預期，還遭同業SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）超車，引發業界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，指SK海力士和美光之所以能夠超車三星，是因為獲得台積電（2330）大力支持，得以進入輝達（Nvidia）、超微（AMD） AI GPU成長快/利潤佳的HBM產業鏈，並認為當存儲記憶體下行週期來的時候，SK海力士和美光若能與三星拉大或保持差距，才能算完勝。

陸行之今稍早在臉書發文，稱好像沒看過存儲記憶體龍頭三星的半導體事業部營業利潤率同步被SK海力士及美光超車，不但從2季的23%季減到3季度的13%，與SK海力士差距甚至拉大到17百分比。

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陸行之認為，導致該局面，應該就是台積電大力支援SK海力士及美光進入輝達/超微 AI GPU 成長快/利潤佳的HBM產業鏈，導致三星不但落後，其晶圓代工也虧損累累，結論就是「不要惹到台積電」。

陸行之認為，後續投資人要觀察的是，當存儲記憶體下行週期來的時候，如果SK海力士及美光 Micron能與三星拉大或保持差距，這才算完勝。

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