晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星半導體營利率遭SK海力士超車 關鍵竟是因台積電？

2024/10/31 10:49

南韓科技巨頭三星（Samsung）今（31日）公佈第3季財報，公司半導體事業部營業利潤率不僅低於市場預期。（示意圖，美聯社）南韓科技巨頭三星（Samsung）今（31日）公佈第3季財報，公司半導體事業部營業利潤率不僅低於市場預期。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星（Samsung）今（31日）公佈第3季財報，公司半導體事業部營業利潤率不僅低於市場預期，還遭同業SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）超車，引發業界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，指SK海力士和美光之所以能夠超車三星，是因為獲得台積電（2330）大力支持，得以進入輝達（Nvidia）、超微（AMD） AI GPU成長快/利潤佳的HBM產業鏈，並認為當存儲記憶體下行週期來的時候，SK海力士和美光若能與三星拉大或保持差距，才能算完勝。

陸行之今稍早在臉書發文，稱好像沒看過存儲記憶體龍頭三星的半導體事業部營業利潤率同步被SK海力士及美光超車，不但從2季的23%季減到3季度的13%，與SK海力士差距甚至拉大到17百分比。

陸行之認為，導致該局面，應該就是台積電大力支援SK海力士及美光進入輝達/超微 AI GPU 成長快/利潤佳的HBM產業鏈，導致三星不但落後，其晶圓代工也虧損累累，結論就是「不要惹到台積電」。

陸行之認為，後續投資人要觀察的是，當存儲記憶體下行週期來的時候，如果SK海力士及美光 Micron能與三星拉大或保持差距，這才算完勝。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財