3年前賣台積電All In「這檔」爆家庭革命！他翻舊帳揭「超兩極損益」

台積電（2330）股價站上千元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）股價站上千元，30日收盤價1030元，近日有網友翻出3年前PTT的1篇文章，當時有民眾把5張台積電全賣了，改All In在力積電（6770）上，引爆家庭革命，如今鄉民再度翻出，並分析該網友若還持有力積電，恐賠掉超過200萬元。

PTT上1名網友曾於2021年4月發文，指出當時台積電均價為609元，哥哥把手上5張全賣了，並把獲利的305萬元，全部投入當時均價74元的力積電，而媽媽知道後很生氣，叫哥哥換回去台積電，可是哥哥就是不肯，鬧出一小波家庭革命。

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如今有網友再度挖出該文「鞭屍」，表示最喜歡讓時間來檢驗有的沒的，於是計算該名網友的哥哥如今的投資損益，他以25日收盤價1065元來計算，2021年4月的台積電均價約609元，賣出5張獲利305萬元，若沒有賣掉台積電持續抱到10月25日，台積電收盤價已達1065元，將賺進約227.5萬元。

而2021年哥哥買進力積電均價在74元，截至10月25日收盤價19.3元，現已賠掉229.74萬元。

至10月30日，台積電以1040元開盤，最高來到1055元，終場收1030元，跌10元、0.96%；力積電則下跌0.55元、2.96%，收18元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「謝謝你掘墓人，最愛看鞭屍現場」、「一邊創新高，一邊創新低」、「這什麼鬼神操作，一定是我們凡人不懂」、「力積電股價還在跌，連彈都不會彈才可怕」、「2021年305萬若丟元大高股息（0056），都不知道賺多少了」。

還有網友表示，「其實翻過去的留言，大多數的人都說別碰，挺有良心的」、「差快450萬，建議與哥哥斷絕親子關係」、「哥哥現在人還好嗎」、「聽媽媽的話是對的」。

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