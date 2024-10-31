晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

彭博：全球AI市場未來取決於台灣

2024/10/31 10:57

《彭博》報導指出，全球成千上萬的人現在正依靠台灣這座小島，讓AI願景變成現實。（路透資料照）《彭博》報導指出，全球成千上萬的人現在正依靠台灣這座小島，讓AI願景變成現實。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導稱，從輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）到OpenAI，全球人工智慧（AI）領頭羊愈來愈多人轉而找上台灣公司製造晶片、建構伺服器和散熱設備。這一趨勢使得台股成為過去1年亞洲最熱門的主要股市，全球各地的公司、高階主管和企業家得出了同樣的結論，成千上萬的人現在正依靠台灣這座小島，讓AI願景變成現實，AI市場未來走向正愈來愈取決於台灣。

一些投資人認為，超過4000億美元（約新台幣12.8兆元）的漲勢「只是一個開始」，對於多頭而言，世界正在見證ChatGPT時代的生產基地集中在台灣建立，這將使台灣成為AI熱潮下的主要受惠者，同時也是決定AI前進步伐和方向的關鍵因素。美國商務部前官員、政治諮詢公司帕克戰略（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）表示，台灣確實是推動AI發展的引擎。

《彭博》點出，晶圓代工龍頭台積電（2330）是台灣在AI領域取得成功的基礎，在競爭對手英特爾（Intel）和三星（Samsung）苦苦掙扎之際，護國神山台積電正在擴大自身在晶片產業的領先地位，幾乎包辦全球最先進的半導體生產，而這裡也是輝達唯一能製造AI加速器的地方。

有不少台企目前在國際市場知名度仍相對低，但是對於全球AI發展同樣至關重要，包括伺服器製造商廣達（2382）、 電源管理領導廠商台達電（2308）以及散熱大廠奇鋐（3017）。報導指出，AI市場預計將在2032年達到1.3兆美元（約新台幣41.7兆元），而台灣企業將在這當中發揮「龐大作用」。

台股加權指數在過去1年漲了40％以上，遙遙領先中國、香港、印度和日本等市場。第一金投顧董事長陳奕光指出，這次台灣廠商的樂觀情緒將比過去更加強烈、持續時間也更長，而台積電在輝達等公司選擇合作夥伴方面扮演了核心角色，將台灣科技提升到一個「完全不同的水準」。

近年來，美國對中國日益嚴厲的貿易制裁，迫使企業尋找替代生產地，將中國從許多供應鏈中剔除。在不到2年的時間內，這些限制措施使中國的AI硬體產業被邊緣化。根據《彭博》收集的數據，今年前9個月，台灣伺服器和顯卡出口是中國的2倍多，這和前幾年的情況截然不同。

全球最大的雲端服務業者微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta和Google都找上台灣組裝廠來建立他們的伺服器農場，希望能超越OpenAI的ChatGPT。研究公司IDC（國際數據資訊）表示，到2028年，全球AI系統和服務支出預計將增加1倍以上，達到6320億美元（約新台幣20.2兆元）。

《彭博》指出，台灣最大的優勢之一就是以服務為中心的策略，這讓亞馬遜、輝達和蘋果等合作夥伴成為回頭客。台商也能適時把握機會，將業務轉向最需要的地方，以鴻海（2317）、廣達為例，兩家代工大廠過去以組裝iPhone、MacBook聞名，現在也積極爭取AI伺服器訂單。隨著AI需求蓬勃發展，正在擴大許多挑戰，加速許多企業的創新，也因此吸引不少新的客戶物色台灣合作夥伴。

矽谷晶片新創SambaNova Systems創辦人兼執行長梁欽（Rodrigo Liang）表示，世界正處於AI前線和中心的時代，接下來將會有許多企業持續來到台灣尋找這些技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財