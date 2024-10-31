彭博：全球AI市場未來取決於台灣

《彭博》報導指出，全球成千上萬的人現在正依靠台灣這座小島，讓AI願景變成現實。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導稱，從輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）到OpenAI，全球人工智慧（AI）領頭羊愈來愈多人轉而找上台灣公司製造晶片、建構伺服器和散熱設備。這一趨勢使得台股成為過去1年亞洲最熱門的主要股市，全球各地的公司、高階主管和企業家得出了同樣的結論，成千上萬的人現在正依靠台灣這座小島，讓AI願景變成現實，AI市場未來走向正愈來愈取決於台灣。

一些投資人認為，超過4000億美元（約新台幣12.8兆元）的漲勢「只是一個開始」，對於多頭而言，世界正在見證ChatGPT時代的生產基地集中在台灣建立，這將使台灣成為AI熱潮下的主要受惠者，同時也是決定AI前進步伐和方向的關鍵因素。美國商務部前官員、政治諮詢公司帕克戰略（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）表示，台灣確實是推動AI發展的引擎。

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《彭博》點出，晶圓代工龍頭台積電（2330）是台灣在AI領域取得成功的基礎，在競爭對手英特爾（Intel）和三星（Samsung）苦苦掙扎之際，護國神山台積電正在擴大自身在晶片產業的領先地位，幾乎包辦全球最先進的半導體生產，而這裡也是輝達唯一能製造AI加速器的地方。

有不少台企目前在國際市場知名度仍相對低，但是對於全球AI發展同樣至關重要，包括伺服器製造商廣達（2382）、 電源管理領導廠商台達電（2308）以及散熱大廠奇鋐（3017）。報導指出，AI市場預計將在2032年達到1.3兆美元（約新台幣41.7兆元），而台灣企業將在這當中發揮「龐大作用」。

台股加權指數在過去1年漲了40％以上，遙遙領先中國、香港、印度和日本等市場。第一金投顧董事長陳奕光指出，這次台灣廠商的樂觀情緒將比過去更加強烈、持續時間也更長，而台積電在輝達等公司選擇合作夥伴方面扮演了核心角色，將台灣科技提升到一個「完全不同的水準」。

近年來，美國對中國日益嚴厲的貿易制裁，迫使企業尋找替代生產地，將中國從許多供應鏈中剔除。在不到2年的時間內，這些限制措施使中國的AI硬體產業被邊緣化。根據《彭博》收集的數據，今年前9個月，台灣伺服器和顯卡出口是中國的2倍多，這和前幾年的情況截然不同。

全球最大的雲端服務業者微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta和Google都找上台灣組裝廠來建立他們的伺服器農場，希望能超越OpenAI的ChatGPT。研究公司IDC（國際數據資訊）表示，到2028年，全球AI系統和服務支出預計將增加1倍以上，達到6320億美元（約新台幣20.2兆元）。

《彭博》指出，台灣最大的優勢之一就是以服務為中心的策略，這讓亞馬遜、輝達和蘋果等合作夥伴成為回頭客。台商也能適時把握機會，將業務轉向最需要的地方，以鴻海（2317）、廣達為例，兩家代工大廠過去以組裝iPhone、MacBook聞名，現在也積極爭取AI伺服器訂單。隨著AI需求蓬勃發展，正在擴大許多挑戰，加速許多企業的創新，也因此吸引不少新的客戶物色台灣合作夥伴。

矽谷晶片新創SambaNova Systems創辦人兼執行長梁欽（Rodrigo Liang）表示，世界正處於AI前線和中心的時代，接下來將會有許多企業持續來到台灣尋找這些技術。

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