晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

花旗：若川普完全執政 應逢漲拋售美股

2024/10/31 09:32

花旗銀行分析師發布報告，建議投資者美國總統選舉結果若是川普完全執政，則應逢漲拋售美股。（路透）花旗銀行分析師發布報告，建議投資者美國總統選舉結果若是川普完全執政，則應逢漲拋售美股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數6天，將於11月5日正式登場。花旗銀行分析師近日發布報告，建議投資者美國總統選舉結果若是川普完全執政，則應逢漲拋售美股。

綜合媒體報導，花旗銀行分析師克羅納特（Scott Chronert）認為，依目前選情來看，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有很高機率能夠大獲全勝，不僅有望拿下總統大位，所屬政黨（共和黨）也有望橫掃選票掌控國會，形成「完全執政」。

克羅納特指出，川普勝選通常被視為對股市來說是個好消息，因為他主張減稅有利企業獲利，隨著川普勝選機率增加，市場「近乎欣喜的情緒」推動美股標普500指數連升6個月。

但克羅納特認為，鑒於標普500指數已到非常合理水平，回調機率高，加上考慮川普若完全執政，將加劇標普500指數的基本面不確定性，因此建議投資人在川普勝選帶動股市再升時，應減持美股。

克羅納特還在報告中指出，不論川普或賀錦麗當選，2人的政策對股市基本因素都不利。但克羅納特認為，若賀錦麗勝選，國會又出現民主、共和各掌一院分裂的情況，從而拖累美股下跌，屆時就是買入美股的好時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財