花旗：若川普完全執政 應逢漲拋售美股

花旗銀行分析師發布報告，建議投資者美國總統選舉結果若是川普完全執政，則應逢漲拋售美股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數6天，將於11月5日正式登場。花旗銀行分析師近日發布報告，建議投資者美國總統選舉結果若是川普完全執政，則應逢漲拋售美股。

綜合媒體報導，花旗銀行分析師克羅納特（Scott Chronert）認為，依目前選情來看，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有很高機率能夠大獲全勝，不僅有望拿下總統大位，所屬政黨（共和黨）也有望橫掃選票掌控國會，形成「完全執政」。

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克羅納特指出，川普勝選通常被視為對股市來說是個好消息，因為他主張減稅有利企業獲利，隨著川普勝選機率增加，市場「近乎欣喜的情緒」推動美股標普500指數連升6個月。

但克羅納特認為，鑒於標普500指數已到非常合理水平，回調機率高，加上考慮川普若完全執政，將加劇標普500指數的基本面不確定性，因此建議投資人在川普勝選帶動股市再升時，應減持美股。

克羅納特還在報告中指出，不論川普或賀錦麗當選，2人的政策對股市基本因素都不利。但克羅納特認為，若賀錦麗勝選，國會又出現民主、共和各掌一院分裂的情況，從而拖累美股下跌，屆時就是買入美股的好時機。

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