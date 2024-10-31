重大災害來臨也不怕 ! Costco推「末日求生桶」、保存期限25年

Costco推出緊急食物桶。（擷取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球天災頻繁，儲備糧食越來越受重視，美國好市多（Costco）嗅出災害商機，順勢推出了「緊急食物桶」（apocalypse food bucket），聲稱可保存25年不壞，且內容豐富，多達150份食物。對此，聯邦緊急事務管理局（FEMA）表示，很高興看到越來越多的公司和個人在災難發生前，採取措施做好準備。

Costco在官網提到，「在這個不可預測性圍繞的世界裡，這項產品的食物組合，在急難準備中發揮著至關重要的作用，不僅是臨時解決方案，也是長期解決方案」。

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這款食物桶被稱為「末日求生桶」，是由ReadyWise公司所製造，內含80份主菜和配菜、30份早餐與40份飲料，提供2萬5280卡路里的熱量，只需搭配水即可享用餐點。原先Costco會員只需花費79.99美元（約新台幣2556元）即可購買，現今已經上漲至99.99美元（約新台幣3196元）。

這不是Costco第一次推出緊急組合包，先前於2022年在美國部分門市以63.99美元的價格出售「只需加水」產品，該產品內含124份食物，在社群網站上引起了關注。

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