三星錯過AI熱潮 獲利表現令人失望

三星公佈第3季財報，獲利表現不如預期。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星（Samsung）週四（31日）公佈第3季財報，獲利雖然較去年同期成長，但復甦步伐較前季弱，主要晶片業務的利潤低於預期，反映出三星仍難以從人工智慧（AI）熱潮當中獲利，難追上台積電（2330）、SK海力士（SK Hynix）等競爭對手。

綜合外媒報導，三星今年7月到9月的營業利潤為9.2兆韓元（66.6億美元，約新台幣2337.7億元），去年同期為2.4兆韓元（約新台幣609.8億元），上季則為10.4兆韓元（約新台幣2642.6億元）。

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三星的晶片業務通常是最大的利潤貢獻者，單季實現3.85兆韓元（約新台幣978.2億元）的營業利潤，低於6.7兆韓元（約新台幣1702.4億元）的預期。

AI是目前低迷的晶片市場中唯一的亮點，但三星最新的晶片遲遲無法獲得用於輝達（Nvidia）加速器的認證，這使得競爭對手SK海力士、美光（Micron）在利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM）領域佔據主導地位。

三星不僅在記憶體晶片，在為其他客戶設計、生產邏輯晶片的代工業務上，都竭力與對手競爭，SK海力士上週公佈財報，營業利潤創下歷史新高，達7.03兆韓元（約新台幣1786.3億元）。台積電同期也公布強勁的業績。分析師表示，三星邏輯晶片業務Q3虧損擴大。

三星聲明表示，與AI和資料中心伺服器相關的需求對三星來說很強勁，但由於一些客戶的庫存調整，行動晶片需求仍疲軟。三星提到，公司還必須應對中國市場傳統晶片供應不斷增加的問題。三星計劃，本會計年度半導體資本支出47.9兆韓元（約新台幣1.21兆元），並擴大HBM3E和其他高階產品的銷售。

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