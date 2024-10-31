中國市場疲軟拖累銷售！福斯獲利重挫42％ 降薪10％避免裁員

福斯公佈Q3財報同時表示，將減薪10％，藉此避免裁員並保持競爭力。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國福斯汽車（Volkswagen）週三（30日）公佈財報，由於高成本，加上中國市場需求疲軟拖累了銷售，導致福斯工廠產能過剩，第3季獲利暴跌42％，來到近3年低點。福斯表示，將減薪10％，藉此避免裁員並保持競爭力。

《路透》報導，這是福斯首次正式確認削減成本的措施，希望藉此扭轉公司命運，福斯並沒有直接討論是否計劃關閉德國工廠，如果確定這項行動這將是福斯87年歷史上首次，勞工代表透露，這一選項仍未排除。

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福斯的問題引發了人們對於德國作為工業強國的地位，以及歐洲汽車製造商對抗全球對手競爭力更廣泛的擔憂。德國汽車製造商也擔心歐盟與北京之間僵局的影響，歐盟對中國電動車徵收高達45.3％的關稅將在本週生效。

福斯人事主管梅斯溫克爾（Arne Meiswinkel）表示，公司迫切需要降低勞動成本，以保持競爭力，這將需要勞動力的貢獻。對福斯來說，Q3的業績近一步證明，需要重大變革才能保證公司的競爭力。

但勞工代表指責管理階層決策失誤，撕毀了寶貴的決策共識，勞資雙方啟動談判，勞工要求加薪7％，並威脅從12月開始罷工，除非公司明確排除關閉工廠的可能性。福斯勞資委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，從公司的角度來看，關閉工廠的可能性仍然存在，也就是說還沒有完全排除這種可能性。

福斯週三報告顯示，Q3利潤降42％，創3年最低。福斯財務長安特利茨（Arno Antlitz）坦言，這凸顯了大幅降低成本和提升效率的必要。安特利茨表示，有信心公司能夠與勞工達成協議，但不能排除罷工的可能性，並補充，公司考慮削減超過100億歐元（108億美元，約新台幣3509.5億元）的成本。

自疫情以來，歐洲汽車市場已減少約200萬輛汽車，導致福斯每年銷售量減少約50萬輛，包括特斯拉（Tesla）更便宜的車型和中國汽車製造商都在歐洲贏得了更高的市佔。安特利茨坦言，福斯的生產成本遠不如對手，確實應該利用時間來提升德國工廠的競爭力。

在中國，福斯的市佔被當地競爭對手的廉價車款瓜分，房地產危機導致中國經濟廣泛放緩加劇了這種影響。福斯Q3向全球最大汽車市場中國的交車量降15％，至71萬1500輛。安特利茨提到，在中國市場有一項「捲土重來」的計劃，包括升級軟體和輔助駕駛，預計將從2026或2027年起重新奪回市佔。

福斯高層指出，由於工人和能源成本高昂，德國廠的營運成本遠高於競爭對手，安特利茨表示，裁員將是一個艱難的決定，許多員工都擔心自己的未來，福斯正面臨重要且痛苦的抉擇。

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