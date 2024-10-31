晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國市場疲軟拖累銷售！福斯獲利重挫42％ 降薪10％避免裁員

2024/10/31 09:30

福斯公佈Q3財報同時表示，將減薪10％，藉此避免裁員並保持競爭力。（路透）福斯公佈Q3財報同時表示，將減薪10％，藉此避免裁員並保持競爭力。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國福斯汽車（Volkswagen）週三（30日）公佈財報，由於高成本，加上中國市場需求疲軟拖累了銷售，導致福斯工廠產能過剩，第3季獲利暴跌42％，來到近3年低點。福斯表示，將減薪10％，藉此避免裁員並保持競爭力。

《路透》報導，這是福斯首次正式確認削減成本的措施，希望藉此扭轉公司命運，福斯並沒有直接討論是否計劃關閉德國工廠，如果確定這項行動這將是福斯87年歷史上首次，勞工代表透露，這一選項仍未排除。

福斯的問題引發了人們對於德國作為工業強國的地位，以及歐洲汽車製造商對抗全球對手競爭力更廣泛的擔憂。德國汽車製造商也擔心歐盟與北京之間僵局的影響，歐盟對中國電動車徵收高達45.3％的關稅將在本週生效。

福斯人事主管梅斯溫克爾（Arne Meiswinkel）表示，公司迫切需要降低勞動成本，以保持競爭力，這將需要勞動力的貢獻。對福斯來說，Q3的業績近一步證明，需要重大變革才能保證公司的競爭力。

但勞工代表指責管理階層決策失誤，撕毀了寶貴的決策共識，勞資雙方啟動談判，勞工要求加薪7％，並威脅從12月開始罷工，除非公司明確排除關閉工廠的可能性。福斯勞資委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，從公司的角度來看，關閉工廠的可能性仍然存在，也就是說還沒有完全排除這種可能性。

福斯週三報告顯示，Q3利潤降42％，創3年最低。福斯財務長安特利茨（Arno Antlitz）坦言，這凸顯了大幅降低成本和提升效率的必要。安特利茨表示，有信心公司能夠與勞工達成協議，但不能排除罷工的可能性，並補充，公司考慮削減超過100億歐元（108億美元，約新台幣3509.5億元）的成本。

自疫情以來，歐洲汽車市場已減少約200萬輛汽車，導致福斯每年銷售量減少約50萬輛，包括特斯拉（Tesla）更便宜的車型和中國汽車製造商都在歐洲贏得了更高的市佔。安特利茨坦言，福斯的生產成本遠不如對手，確實應該利用時間來提升德國工廠的競爭力。

在中國，福斯的市佔被當地競爭對手的廉價車款瓜分，房地產危機導致中國經濟廣泛放緩加劇了這種影響。福斯Q3向全球最大汽車市場中國的交車量降15％，至71萬1500輛。安特利茨提到，在中國市場有一項「捲土重來」的計劃，包括升級軟體和輔助駕駛，預計將從2026或2027年起重新奪回市佔。

福斯高層指出，由於工人和能源成本高昂，德國廠的營運成本遠高於競爭對手，安特利茨表示，裁員將是一個艱難的決定，許多員工都擔心自己的未來，福斯正面臨重要且痛苦的抉擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財