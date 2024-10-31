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龍頭地位不保！比亞迪第3季營收首度超越特斯拉

2024/10/31 10:21

比亞迪第3季營收2011億人民幣首度超越特斯拉（路透）比亞迪第3季營收2011億人民幣首度超越特斯拉（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉勁敵來了，比亞迪第3季營收2011億人民幣（約新台幣9029億元），首度超越特斯拉251.82億美元（約新台幣8058.24億元），業內人士認為，若比亞迪第4季度保持高於特斯拉的營收增速，有望在年度營收上反超特斯拉，不過，在淨利潤方面，比亞迪想反超特斯拉仍有較大困難。

雖然營收大幅超越特斯拉，不過，週四（31日）股價卻未見慶祝行情，在港掛牌的比亞迪，股價開低走低，觸及280港元，跌5.35%，截至台北時間10點5分，報285.2港元，跌3.32%。

外媒報導，市場普遍認為，今年是比亞迪高速發展的1年，從股價表現來看，比亞迪A股年初至今股價累計漲幅達56.22%，比亞迪股港股股價大漲39.68%，而特斯拉今年股價表現不及預期，直到近期公佈亮眼的財報及樂觀的展望，股價大漲，去抹去跌幅，微漲3%。

業內人士認為，新能源汽車行業競爭不可規避進入深水區，也有觀點認為，目前，中國汽車市場結束了高速增長的時代，進入到了存量時代，接下來，各大車企有望繼續加快新車型上市，新能源車行業競爭將愈加激烈。

比亞迪昨（30日）公佈3季報，第3季營收為2011億人民幣，年增24%，反觀特斯拉10月24日披露的第3季業績，第3季營收為251.82億美元，明顯落後比亞迪。

雖然營收首度超越特斯拉，但在淨利潤方面，比亞迪仍不及特斯拉，特斯拉第3季度非GAAP淨利潤為25億美元（約新台幣800億元），而比亞迪第3季度實現歸母淨利潤116.07億人民幣（約新台幣521.15億元），增年11.47%。

特斯拉獲利持續遙遙領先，主要受惠於持續不斷的技術突破，以及高效本土化工廠帶來的低造車成本等。

至於前3季度營收，比亞迪為5022.51億人民幣（約新台幣2.25兆元），年增長18.94%，淨利潤252.38億人民幣（約新台幣1133.18億元），年增長18.12%；而特斯拉今年前3季度營收5044億人民幣（約新台幣2.26兆元），前3季度非GAAP淨利潤為413.66億人民幣（約新台幣1857.33億元）。

如果比亞迪第4季度保持高於特斯拉的營收增速，有望在年度營收上反超特斯拉，不過，在淨利潤方面，比亞迪想反超特斯拉仍有較大困難。

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