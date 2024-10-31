札克柏格警告2025年AI支出將大增，Meta盤後股價跌逾3%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta在週三（30日）公佈第3季日活躍人數為32.9億戶，低於預期33.1億戶，並警告2025年人工智慧支出將大幅加速，盤後股價大跌逾3%。

Meta週三股價小跌0.25%，收591.8美元，由於第3季用戶數弱於預期，且明年基礎建設支出將大增，盤後股價下跌3.18%，股價報573美元。

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外媒報導，Meta週三公佈財報，第3季營收405.9億美元，年增19%，優於市場預期402.9億美元，每股盈餘6.03美元，高於預期5.25美元，然淨利從去年同期的116 億美元成長35%至157億美元，這是自2023年第2季以來Meta淨利潤年增率最低水準。

另，公司亦公佈第3季日活躍人數為32.9億戶，該數字年增5%，但低於分析師33.1億戶的預期。

在錯過了用戶增長，Meta將2024年度的資本支出指引，從先前的 370億美元至400億美元，上調至380億美元至400億美元之間，並警告，由於基礎設施支出加速，預計2025年資本支出將繼續大幅成長。

Meta執行長札克柏格週三在與分析師的電話會議上表示，我們的人工智慧投資仍然需要嚴格的基礎設施，預計也將繼續在這方面進行大量投資。

札克柏格指出，公司在 人工智慧方面的巨額投資，其中包括在輝達的圖形處理單元上 花費了數十億美元，這有助於在蘋果2021年iOS隱私更新之後，改善公司的核心線上廣告業務 ，公司一直在改進和建造更多資料中心，以幫助提供其人工智慧策略所需的技術基礎設施。

他表示，超過1百萬廣告商使用了Meta的生成式人工智慧廣告工具。

Meta指出，預計2024年度的總支出將在960億美元至980億美元之間，低於先前960億美元至990億美元的指引。

至於Meta第3季度的廣告收入為399億美元，年增18.7%，第3季廣告收入佔Meta總營收的98.3%。

Meta財務長Susan Li在電話會議上表示，Meta亞太地區的營收成長了15%，是公司成長最慢的地區，這比第2季28%的成長率有所下降，下滑主要是受中國廣告商需求下降所致。投資者擔心 Temu 和 Shein 等與中國相關的線上零售商的數位廣告支出放緩，將影響 Meta 的整體收入。

展望第4季，Meta表示，預計營收將在450億美元至480億美元之間。該指引的中位數高於分析師共識的463億美元。

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