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黃金多頭加1！達里歐警告：美大選後「2大風險」加劇 喊買黃金避險

2024/10/31 17:09

達里歐警告，美大選後「2大風險」加劇，喊買黃金避險（彭博）達里歐警告，美大選後「2大風險」加劇，喊買黃金避險（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選後的前景，令美國億萬富翁、橋水基金創始人達里歐（Ray Dalio）感到擔憂，他認為，民主黨和共和黨之間，存在不可調和的分歧政治格局，不僅加劇政治衝突，且後將出現巨額赤字，導致美債供應增加，在經濟面臨2大風險下，黃金將成為降低整體風險的一部分。

外媒報導，達里歐週三在沙烏地阿拉伯舉行的未來投資倡議會議上發表講話，談到了主要的地緣政治和選舉相關問題、美國赤字上升的問題以及投資者如何最好地配置其投資組合。

達里歐指出，兩位候選人都讓我擔心，左翼、右翼和相互爭鬥是1個問題，因為它變得更加極端，我認為有必要把美國人團結在一起，進行重大改革，我們

需要有1位強有力的中間派領導人來進行重大改革，但兩位候選人都沒有做到這一點。

他進一步指出，共和黨總統候選人川普比民主黨候選人賀錦麗 “更資本主義”，因此，對美國國內資本市場更有利。然而，他警告說，無論由哪一黨執政，美國經濟都會出現巨額赤字。

他補充說，兩位候選人在稅收政策等方面，存在重大分歧，他指出，川普徵收更多關稅收入的計劃，可能會導致價格飆升，這取決於這些收入轉化為國內生產力的程度。

此外，美國國債供應的增加亦令人擔憂，他說，大約三分之一的美國國債由外國人持有，這導致供需問題給投資者帶來的上漲風險大於下跌風險。

他進一步指出， 我們有1個真正的債務問題，美國國債市場是所有資本形成的基礎，在某種程度上，當經濟衰退到來時，我擔心會發生內部政治和社會衝突。

在經濟成景令人擔憂之際，達里歐認為，黃金應該是降低整體投資風險的一部分。

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