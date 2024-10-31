「失敗」、「錯誤」傻傻分不清！哈佛教授：失敗是成功催化劑

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕別再誤解「失敗」一詞！哈佛教授表示，很少有巨大的成功故事，不是從某種失敗開始的，並指出，「失敗是成功催化劑」，是有據可查的，透過4種有成效的失敗，將讓你在過程中受到啟發，進而朝成功目標邁進。

CNBC報導，全球第2首富同時也是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），在創立這家電子零售巨頭之前，曾多次嘗試為第三方賣家建立1個展示其產品的平台，但均以失敗告終。

請繼續往下閱讀...

奧運冠軍體操選手加比·道格拉斯 （Gabby Douglas） 認為，她在場上的失誤，幫助她採取了堅韌的態度。

上述2個例子，有很大的差別，但人們常將其混為一談，哈佛商學院教授艾米·艾德蒙森表示，對於失敗有1個非常重要的誤解，那就是將失敗和錯誤當成是一回事。

她說，失敗是指你正確地運用自己的知識，和資源來實現目標，但最終沒有成功。另一方面，錯誤是當你偏離了被證明可以帶來成功的流程。

舉例來說，你在烤蛋糕時不小心漏掉了雞蛋，那就是1個錯誤，但如果你正在創造1個全新的食譜，但它的味道並不像你希望的那樣，那就是“生產性失敗”，因為它可能教會你一些，關於如何在下次嘗試時改進蛋糕的知識。

艾德蒙森表示，為什麼失敗可以帶來更好的未來結果，這一點普遍被誤解。

他指出，如果您正在追求新的愛好，或在工作中轉換到不同的角色，請知道失敗很可能就在前面。艾德蒙森說，只要你從這個過程中學到一些東西，那就沒關係。

富有成效的失敗，需要滿足4個標準：

1‧發生在新的領域：您正在深入1個您以前沒有經驗的專案或領域。 舉例來說，「如果我決定寫1本尚不存在的全新書，從定義上來說，這是1個新領域，並且將會失敗」。

2‧朝著目標努力：您清楚自己想要實現什麼，這可以幫助您有目的地行動，並追蹤您的進度。

3‧有研究支持：僅僅因為某件事對你來說是新的，並不意味著你必須盲目地進入它。請先做一些功課，了解與您技能水平相同的人應該從哪裡開始。

4‧不要超出必要範圍：不要在您剛學習如何處理的專案上，耗盡您的資源。假設您有1種全新產品，我們不知道它是否有效，也不知道客戶是否會喜歡它。你不需要做的就是向全世界宣布我們有了這款新產品，並大規模推出。相反，朝著你的目標邁出一小步，這樣你就可以根據需要糾正方向。

艾德蒙森表示，透過將失敗重新定義為學習過程的重要部分，你會受到啟發，而不是灰心喪志。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法