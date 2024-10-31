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美供應意外下降 國際油價3日來首見紅

2024/10/31 09:03

國際油價週三（30日）上漲。（路透資料照）國際油價週三（30日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國官方數據顯示上週原油供應意外下降，汽油需求強勁，國際油價週三（30日）上漲，出現3個交易日以來的首次上漲。

紐約西德州中級原油12月交割價上漲1.4美元或2.1%，收每桶68.61美元。

布蘭特原油12月交割價上漲1.43美元或2%，收每桶72.55美元。

報導指出，主要石油生產國可能推遲增產的消息也提供油價支撐力，但地緣政治擔憂繼續消退，交易員聚焦在需求不穩定和供應充足的前景上，導致前1日油價跌至7週低點。

《Market Watch》報導，調研機構Sevens Report Research共同編輯里奇（Tyler Richey）表示：「本週石油市場的基本面已經不再那麼悲觀，但要說市場動態在幾天後的時間內就開始有利於多頭，那就太牽強了。」

他說：「有鑑於週三EIA的數據顯示消費者需求改善，以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）考慮推遲當前12月起開始減產的計畫，大家對全球石油市場過剩的擔憂已有所減緩。」

此外，里奇還指出，伊朗支持的胡塞武裝分子近期在紅海襲擊油輪，這事件重燃了本週本已熄滅的地緣政治恐懼買盤，令近期石油期貨上漲前景有所改善。

報導指出，地緣政治擔憂的減弱使市場重新聚焦需求前景，尤其關注全球最大原油進口國中國。

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