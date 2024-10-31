海嘯第一排轉身變「銀色經濟」主角！中國將幼兒園改建為養老院

人口危機引爆數以萬計倒閉潮！中國將幼兒園改建為養老院（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受出生率下降和人口迅速老化的困擾，數以萬計的中國幼兒園縮減營運、完全關閉，成為中國少子化危機下，主要受害者，為了解決人口危機問題，並刺激「老年消費」，中國將幼兒園改建為養老院。

CNBC報導，自1980年中國政府在全國範圍內實施嚴厲的「獨生子女政策」以來，中國的出生率一直呈急劇下降趨勢。

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2021年至2023年間，接受學前教育的兒童數下降了近15%，至略低於4100萬人。

浙江省的1所幼兒園仍然作為日託中心運營，然不再為兒童提供服務，而是為老年人提供服務。

受到出生率下降，為了讓足夠的嬰兒和幼兒填滿她的教室後，去年，56歲的莊嚴將位於浙江金華市的幼兒園改造成1所高級護理中心。翻修後的四合院建築照片中幾乎看不到幼兒園的痕跡，曾經色彩繽紛的牆壁被重新漆成了乳白色，黑板也換成了公告欄，上面散落著有關老年人保健和營養膳食的信息。

根據 CNBC 對中國教育部數據的分析，這兩年，包括公立和私立在內的幼兒園陸續關閉，全國範圍內減少了2萬所，也就不足為奇了。同時，政府試圖關閉私營幼兒園，同時試圖開設更多國家支持的幼兒園，以降低家庭成本。

相反，在中國的人口老化危機中，雖然幼兒園受到了影響，但養老產業卻在蓬勃發展。據中國共產黨稱，養老服務機構和設施的數量較2019年增增了1倍，達到41萬多個。

中國政府加強了政策措施，以促進“銀色經濟”，即為 50 歲以上人口提供商品和服務的行業，以應對中國的人口老齡化問題。國務院辦公廳在指導意見中呼籲加快「養老機構發展」、刺激「老年消費」。

穆迪分析公司經濟學家哈里·墨菲·克魯斯表示，中國的老化只會加劇，他預測，到2040年，總人口中約30%將超過65歲，15歲以下的人口將從現在的17%下降到略高於10%。

克魯斯表示，透過“延長老年人與勞動力的聯繫”，中國不僅希望減輕支付退休金的經濟負擔，還希望增加稅收收入。

克魯斯補充道，老化將增加針對老年人的商品和服務的潛在市場規模。

經濟學人智庫經濟學家徐天辰表示，老年人口是「具有高度確定性的下一個巨大市場機會」，他指出，隨著中國經濟的崛起，老年人的財富也不斷積累，因此他們的經濟狀況也往往更加穩健。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋林恩（Lynn Song）表示，退休或退休人口有“錢可以花”，他們正在尋求高品質的退休後生活。

一些生產嬰幼兒乳製品的中國乳製品公司推出了1為中老年人量身定制的新產品。

而在上海，越來越多的健身房正尋求透過適合其需求的設備來吸引老年健身愛好者，安裝即時健康監測設備並提供針對慢性疾病的物理治療課程。

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