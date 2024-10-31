晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黑色購物節遇「黑天鵝」來亂！美國只剩一族群有能力消費

2024/10/31 14:10

黑色購物節遇「黑天鵝」來亂！經濟專家表示，今年只有收入10萬美元以上的群體能「輕鬆負擔」支出。（路透資料照）黑色購物節遇「黑天鵝」來亂！經濟專家表示，今年只有收入10萬美元以上的群體能「輕鬆負擔」支出。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一年一度的黑色購物節即將到來，根據調查，只有52%年收入在10萬美元（約新台幣320萬元）以上的購物者，表示他們有足夠的現金，可以在今年的「假期購物」中，「輕鬆負擔」支出，而今年的「假期購物」支出，會陷入債務，專家表示，這種信心的缺乏，源於家庭仍在與通膨作戰。

CNBC報導，根據調查研究公司 Morning Consult 的報告，與其他收入群體相比，10萬美元以上的組群是最高的。

在收入為5萬美元（約新台幣160萬元）至9.9萬美元的人中，約33%的人表示他們有能力承擔假期支出。同時，報告發現，年收入低於5萬美元的受訪者中，只有18%表示他們可以負擔這些費用。

專家表示，這種信心的缺乏，源於家庭仍在與通膨作戰。

Morning Consult經濟學家索菲亞·拜格表示，通膨就像累退稅，它對低收入人群的傷害比對高收入人群的傷害更大，因為這會花掉他們更大一部分錢。

如果今年在假期購物上，花費現金聽起來超出了您的預算，那麼您並不孤單。

根據Morning Consult 報道，大約20%的受訪美國人表示，他們將不得不負債，以支付節日慶祝活動和義務。

NerdWallet 在9月對2079 名成年人進行了調查，結果顯示，2023 年假期購物者中約有28%仍在償還近1年前的債務。

在通膨壓力下，只有高收入者的預算有迴旋餘地，拜格表示，隨著近年來通膨快速上升，疫情帶來的過剩儲蓄迅速開始耗盡。

高收入家庭受通膨的影響較小，而低收入家庭則自掏腰包購買商品和服務。

拜格說，高收入人群更能免受通膨的痛苦，因為他們預算中有更多的儲蓄和支出空間。

Morning Consult在10月對2025名成年人進行的另1項調查中發現，大約68% 的收入在10 萬美元或以上的受訪者表示，他們可以在沒有收入的情況下支付3個月或更長時間的基本開支。

報告發現，除了高收入之外，他們的高儲蓄餘額使他們有能力在這個假期進行零售購物和旅行。

然而，對於中低收入消費者來說，情況就不同了，拜格說，收入在5萬美元至9.9萬美元之間的受訪者中，只有47%表示他們有足夠的儲蓄來支付3個月的開支，而年收入低於5萬美元的受訪者中這一比例僅22%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財