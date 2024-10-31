黑色購物節遇「黑天鵝」來亂！美國只剩一族群有能力消費

黑色購物節遇「黑天鵝」來亂！經濟專家表示，今年只有收入10萬美元以上的群體能「輕鬆負擔」支出。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一年一度的黑色購物節即將到來，根據調查，只有52%年收入在10萬美元（約新台幣320萬元）以上的購物者，表示他們有足夠的現金，可以在今年的「假期購物」中，「輕鬆負擔」支出，而今年的「假期購物」支出，會陷入債務，專家表示，這種信心的缺乏，源於家庭仍在與通膨作戰。

CNBC報導，根據調查研究公司 Morning Consult 的報告，與其他收入群體相比，10萬美元以上的組群是最高的。

請繼續往下閱讀...

在收入為5萬美元（約新台幣160萬元）至9.9萬美元的人中，約33%的人表示他們有能力承擔假期支出。同時，報告發現，年收入低於5萬美元的受訪者中，只有18%表示他們可以負擔這些費用。

專家表示，這種信心的缺乏，源於家庭仍在與通膨作戰。

Morning Consult經濟學家索菲亞·拜格表示，通膨就像累退稅，它對低收入人群的傷害比對高收入人群的傷害更大，因為這會花掉他們更大一部分錢。

如果今年在假期購物上，花費現金聽起來超出了您的預算，那麼您並不孤單。

根據Morning Consult 報道，大約20%的受訪美國人表示，他們將不得不負債，以支付節日慶祝活動和義務。

NerdWallet 在9月對2079 名成年人進行了調查，結果顯示，2023 年假期購物者中約有28%仍在償還近1年前的債務。

在通膨壓力下，只有高收入者的預算有迴旋餘地，拜格表示，隨著近年來通膨快速上升，疫情帶來的過剩儲蓄迅速開始耗盡。

高收入家庭受通膨的影響較小，而低收入家庭則自掏腰包購買商品和服務。

拜格說，高收入人群更能免受通膨的痛苦，因為他們預算中有更多的儲蓄和支出空間。

Morning Consult在10月對2025名成年人進行的另1項調查中發現，大約68% 的收入在10 萬美元或以上的受訪者表示，他們可以在沒有收入的情況下支付3個月或更長時間的基本開支。

報告發現，除了高收入之外，他們的高儲蓄餘額使他們有能力在這個假期進行零售購物和旅行。

然而，對於中低收入消費者來說，情況就不同了，拜格說，收入在5萬美元至9.9萬美元之間的受訪者中，只有47%表示他們有足夠的儲蓄來支付3個月的開支，而年收入低於5萬美元的受訪者中這一比例僅22%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法