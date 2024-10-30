虛擬資產bitget公車廣告趴趴走 金管會：非法廣告已移送法辦

證期局局長張振山說，日前已收到檢舉函，有虛擬資產業者尚未依法登記洗錢防制法遵聲明，就刊登廣告，已將此案移送檢調。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆30日赴立法院財委會備詢。其中，民眾黨立委黃珊珊質詢指出，1家名為Bitget的虛擬資產業者，竟然沒有向金管會申報洗錢防制之法遵聲明，而且還可以在市區的公車刊登廣告，完全無視法令相關規定；對此，金管會證期局局長張振山證實，日前已經收到檢舉函，這的確是非法廣告，已將此案移送檢調偵辦。

金管會本週三赴立院財委會進行業務會報。有關虛擬資產在國內管理方面，彭金隆報告指出，金管會正研訂虛擬資產管理專法 為平衡市場監理及兼容投資人權益保護，將研提虛擬資產管理專法條文草案，並舉辦公聽會及法規預告，預計2025年6月前，將專法草案報行政院。

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不過，黃珊珊指出，目前依法令規定登記申報洗錢防制的虛擬資產業者只有26家，但是，大部分民眾都與未經核准的業者進行交易。對此，張振山表示，只要沒有依法處理，就會被開罰。

「甚至，有業者毫無顧忌直接去公車刊登廣告，也沒看到證期局有相關處理」。黃珊珊表示，有許多未經聲明的業者並沒有受罰，如今未依法登記的虛擬資產業者都敢大肆宣傳。張振山接受媒體採訪指出，立委點名這家業者Bitget，確實沒有向金管會依法申報，在台灣並非合法虛擬資產業者，因此，依規定不得在台灣進行廣告行為。

他強調，業者這就是違法廣告，金管會有收到檢舉函，已將此案移送檢調偵辦。

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