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安永辭簽證會計師 美超微股價崩跌32.68％

2024/10/31 07:30

安永會計師事務所已辭去其公共會計師事務所職務，並在辭職信中表示，不願與美超微管理階層編製的財務報表扯上關係。圖為美超微執行長梁見後。（彭博資料照）安永會計師事務所已辭去其公共會計師事務所職務，並在辭職信中表示，不願與美超微管理階層編製的財務報表扯上關係。圖為美超微執行長梁見後。（彭博資料照）

首次上稿 10-30 22:10
更新時間 10-31 06:30

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）週三（30日）表示，安永會計師事務所已辭去其公共會計師事務所職務，導致該公司股價股價週三收盤暴跌32.68% 。

美超微股價30日收盤價為33.07美元。

永安：不願與美超微管理階層編製財務報表扯上關係

安永會計師事務所已辭去其公共會計師事務所職務，並在辭職信中表示，「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」。

審計師在7月下旬首次指出美超微的內部財務控制、治理和透明度問題，促使美超微任命一個特別董事會委員會來調查公司的內部控制。

美超微在今年7月因興登堡研究（Hindenburg Research）報告，指涉美超微恐涉及會計違規及未披露的關聯方交易，隨後美國司法部展開初步調查。

事件起源為，作為吹哨者的Bob Luong在訴訟中指控美超微在2020年至2022年的會計年度的收入，做了不當確認。創辦人兼執行長梁見後在9月3日向美國證券交易委員會提交的一封信中，對興登堡研究的指控進行反駁。

安永會計師事務在辭職信中表示：我們辭職是因為最近引起我們注意的訊息，導致我們無法再依賴管理層和審計委員會的陳述。

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