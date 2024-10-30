輝達GB200下季放量 佳必琪兩大利器登場發力

輝達（NVIDIA）GB200下一季出貨放量，旗下兩大新品將在取得客戶認證後開始貢獻營收。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）董事長張舒眉今天在法說會指出，在AI伺服器產業蓬勃發展之下，公司2024年營運已經表現良好，受惠於輝達（NVIDIA）GB200下一季出貨放量，旗下兩大新品（大電流連接線、水冷快接頭）將在取得客戶認證後開始貢獻營收，可望助攻明年繼續正向發展。

張舒眉觀察，AI伺服器產業當中，有能力提供大電流連接線、水冷快接頭的業者屈指可數，佳必琪應客戶要求開發相關解決方案，在輝達合格供應商（AVL）的市場地位助攻下，已經受到下游廣泛關注與接洽。32安培（A）交流電連接線已獲認證，63安培產品持續送樣，明年上半開始出貨。

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張舒眉表示，GB200仍有高功耗與運作效能的問題，因此各家客戶相當重視機櫃的設計工作，持續滾動式調整架構，因此推升相關產品的平均單價，毛利率也高於合併均值，佳必琪穩定名列輝達、代工廠客戶的物料清單（BOM），並於美國進行研發，廣受市場青睞。

佳必琪先前宣布募資10億元，張舒眉說明，這筆款項將用於因應營運需求，包括產品開發、專利申請、機器測試、增聘員工等，也是為了大量生產快接頭，因而購入電腦數值控制（CNC）設備。旗下越南1廠稼動率維持9成，2期廠房第4季就能貢獻業績，美國廠的自駕車線束出貨也實屬不錯。

關於產品比重，佳必琪資料中心網路與電信產業底下的伺服器與儲存佔45%、AI伺服器佔35%、交換器電信與資料中心佔20%；另一部分為智慧連接產業，其中的遊戲與顯示卡佔40%、工廠自動化20%、電動車30%、其他5%。

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