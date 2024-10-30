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台積電CoWoS產能外溢 矽品猛買地與擴產

2024/10/30 20:56

矽品日前宣布斥資4.19億元，取得中科彰化二林園區土地使用權。（記者洪友芳攝）矽品日前宣布斥資4.19億元，取得中科彰化二林園區土地使用權。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）今公告，旗下矽品斥資新台幣37.02億元，取得明徽能源的雲林斗六廠房與土地。矽品日前也取得中科彰化二林園區土地使用權，據了解，矽品因應客戶強勁需求，持續擴充先進封裝CoWoS產能。

矽品參與標售取得雲林科技工業區的明徽能源廠房，土地面積18292坪、建物面積12663坪，由矽品以37.02億元得標。

矽品日前也宣布斥資4.19億元，取得中科彰化二林園區土地使用權，以擴增二林廠區的生產基地與營運需求。

此外，自10月以來，矽品持續建置產能，公告斥資61億元取得愛德萬測試設備、斥資17.32億元取得TEL設備、斥資17.76億元取得萬潤17.76億元設備，其他還有廠務與機電等工程累計達73.11億元。

AI晶片需求旺，台積電先進製程搭配CoWoS先進封裝供不應求，今年與明年積極加倍擴充產能，仍無法即時滿足客戶需求，台積電將部分產能需求轉給封測廠商 （OSAT）協助，矽品與輝達是長期合作夥伴，被業界預期可承接較多來自台積電的外溢訂單。

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