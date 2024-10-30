川普當選機會大 台股挫在等 ? 彭金隆：劇本已備妥 有萬全準備

隨著美國總統川普當選機率攀升，投資人也擔心，台股是否挫在等，金管會強調，劇本已備妥，已有萬全準備。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統候選人川普再度搬出「台灣偷走美國的半導體技術，應該要繳保護費」的說法，讓投資人心慌慌、台股連兩個交易日下跌收黑；今天有多位立委關注若川普當選，選後是否引發台股市場風暴？主管機關是否做過「金融兵推」或其它準備措施？

金管會主委彭金隆強調，「相關劇本」的預演，早都準備好了，平常也一直按時間進行演練，而不是等狀況發生才做準備，他強調，「只要市場發生非理性，金管會做出必要措施」。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委賴士葆指出，川普日前抨擊說「台灣偷了美國晶片業」，未來要跟台灣要保護費，結果引起台股大跌；賴詢問，一旦川普當選，是否會對我們晶片業、半導體不利？

對此，彭金隆直言，「不可否認川普當選美國總統，會對資本市場產生影響」他坦言，他並不是股市分析師，無法臆測．不過，投資人也是有理性面，有其支撐，台股最終還是會回到基本面。

彭金隆強調，美國總統不論誰當選或利率政策、貿易政策影響都很大，不過，金管會也一直都有研議的因應措施，「劇本已備妥，我們有萬全準備」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法