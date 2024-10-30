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接連技術失誤讓對手壓制 三星市值已蒸發3.9兆元

2024/10/30 20:17

三星自7月以來股價下跌32%，市值損失1220億美元。（美聯社）三星自7月以來股價下跌32%，市值損失1220億美元。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國科技巨頭三星電子原本可望利用蓬勃發展的人工智慧市場獲利，但近幾個月來市值卻出現急劇下滑，尤其是自7月以來股價下跌了32%，市值損失1220億美元（台幣3.9兆元）。

彭博報導，三星在以人工智慧為中心的記憶體技術方面的失誤，特別是延遲交付最新的高頻寬記憶體（HBM）晶片，讓SK海力士和美光科技等競爭對手搶佔優勢。

這次受挫之際，三星股價在第2季獲利大幅成長15倍的推動下，7月觸及接近歷史高點。然而，隨著SK海力士開始大規模生產自己的HBM晶片，三星在10月初承認進度落後於計劃，從而削弱其在AI記憶體產品贏得輝達等客戶的希望。

除了人工智慧記憶體落後之外，三星在半導體代工業務中持續的困境，進一步加劇其面臨的挑戰。儘管為縮小與台積電的差距而進行大量投資，但三星顯然尚未取得實質進展。

這些挑戰似乎動搖投資者的信心，自7月底以來，海外股東拋售了價值約107億美元的三星股票。許多投資者將重​​點轉向SK海力士等競爭對手，反映出人們對三星快速復甦能力的懷疑。今年迄今，三星電子股價下跌25.75%。

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