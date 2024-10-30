中火二期新建燃氣機組環評通過 須補充空污及溫室氣體減量規劃

台中立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、顏寬恒到場表示，台中人支持燃氣取代燃煤，但必須蓋一座燃氣機組就拆一座燃煤機組。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為配合能源轉型政策、增氣減煤，台電提出台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組。環境部今（30）日召開環評大會審查，會議討論約四個小時，支持及反對方皆認同中火燃煤換燃氣，但對於脫煤時程及方式看法不一，環委要求台電說明清楚空污物及溫室氣體減量情境規劃等後，全案通過環評審查。

台電公司董事長曾文生今親自出席環評會議。台電表示，燃氣機組發電效率高，碳排較燃煤機組減少一半，且能快速啟動，搭配再生能源調度可彌補再生能源的間歇性不足；預計在台中電廠第二期計畫新建4部燃氣機組，總裝置容量不超過550萬瓩，並規劃於既有儲槽場區內增建4座16到18萬公秉的地上型儲槽，面積約7.6公頃。

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台中電廠機組分年調度規劃。（取自環評書件）

根據台電規劃，二期燃氣機組計畫加上進行中的一期燃氣機組工程，台中電廠既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用，營運終期全廠空污排放預估將減少約41%、溫室氣體減少約33%。另配合立法院主決議，中火10部燃煤機組將於2035年全部除役。

台中市副市長黃國榮表示，台中市府支持中火以氣換煤，並沒有反對換4部燃氣機組，但希望建一拆一，並要求台電承諾以後不會再增設其他燃氣機組；希望中火從明年開始減少煤炭用量， 逐年減少20%。

今日有超過20位登記發言，支持與反對方民眾一度爆發口角衝突。支持民眾認為，相較高雄興達電廠的燃煤機組已除役，中火燃氣機組何時商轉仍是未知數，希望環評儘速過關。反對民眾則指，此案環評初審只審一次就過太誇張，認為燃氣機組增加4部太多、應減至2座，不能只增氣不減煤。

環評委員指出，既然燃煤轉燃氣是大家的共識，台電應按照年度清楚說明各項空氣污染物、溫室氣體逐年減量的規劃，讓民眾清楚了解；並針對天然氣儲槽進行綜整性安全評估機制，溫排水監測項目增加餘氯。

台電董事長曾文生回應，空污量減量狀況不用年份而是用工程階段，主要是因為無法掌握何時能取得許可開始興建；目前的排放計算方式是依據最劣情況做推估，保證未來排放量實際值，一定會比現在提出的環評總量容許值低，承諾台中電廠減量的態度和趨勢會持續下去。

閉門會議時，台中市府指出，按照台電規劃，中火2031年仍有6組燃煤在線，要等到2032年之後全部的燃煤機組才會陸續轉為備援，並不符合地方增氣減煤的訴求，要求把中火提早脫煤的時程寫入環評結論。最後環委決議，台電應依照台中電廠一、二期及中佳發電廠的啟用情境，呈現各情境燃煤減量規劃，及各項空氣污染物及溫室氣體減量情況，全案通過環評審查。

台電公司董事長曾文生。（記者陳嘉怡攝）

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