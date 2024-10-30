民眾也能複委託買比特幣ETF？金管會：半年後再評估

金管會主委彭金隆表示，先看專業投資人交易狀況，半年後再來評估是否要開放給一般投資人投資比特幣ETF。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日在立法院財政委員會立委賴士葆詢問，何時開放一般民眾投資比特幣ETF？金管會主委彭金隆表示，先看專業投資人交易狀況，半年後再來評估檢討。

立委賴士葆今日問及，美國總統候選人川普如果當選，對比特幣市場相當有利，現在已經開放專業投資人透過複委託的方式投資比特幣ETF，是否有機會開放一般投資人投資。

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彭金隆回應，會逐步開放，先開放風險承受度較高的專業投資人投資，後續再來評估是否要開放給一般投資人投資，半年可以是一個觀察點，在開放投專業投資人半年後再來評估，觀察執行成效再來評估是否要開放給一般投資人。

金管會在今年9月底宣布開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金） ，以專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、專業投資人的法人或基金、及專業投資人自然人（財力3000萬元以上）等五大類為限，並需在第一次買進前，簽妥風險預告書，38家開辦複委託業務的券商與投資人將同享利多。

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