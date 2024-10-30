基富通8週年 攜手阿爾發推基金健檢服務

國內最大基金交易平台、證交所旗下的基富通成立8週年，宣布與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，協助國人長期理財規畫。（基富通提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內最大基金交易平台、證交所旗下的基富通成立8週年，宣布與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，協助國人長期理財規畫。

基富通平台截至今年9月底的總受益人數超過28.5萬人，朝30萬人大關邁進，同時基金存量突破1500億元，並呈現持續增長趨勢，今年也將是連續第5年繳出獲利成績。

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阿爾發投顧董事長陳志彥表示，阿爾發致力於以金融科技力提供AI智能理財服務多年，本次與基富通透過金融專業機構的互相合作，串聯API，讓投資人可於基富通平台了解個人基金的投資概況，包括資產分布、股票和債券的比例、主要投資區域與產業，以及前10大投資標的等，進而根據個人的風險承受度來調整投資配置。

基富通總經理王浩宇表示，基富通平台順應普惠金融的政策與潮流，除了今年起全面開放買基金終身0手續費，也陸續開發各種創新好用的理財工具與理財資訊，如專屬基金理財APP、「好享加－低檔智動投」、好好退休、好好好長大及ESG基金專區等等，民眾無論是子女教育、成家立業、退休準備或養老規畫，都可以在基富通完成。

基富通董事長林丙輝表示，因應主管機關「邁向亞洲資產管理中心」的政策方向，基富通期盼能結合銀行、證券、保險等更多金融業者，共同研究激盪出創新的理財商品或工具，完善與健全TISA等政策目標，並將投資經濟成長的果實與全民共享。

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