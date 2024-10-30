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台達電第4季業績看增 AI基礎設施持續發力

2024/10/30 17:51

台達電董事長鄭平看好第4季業績季增，旗下基礎設施業績大幅成長。（記者方韋傑攝）台達電董事長鄭平看好第4季業績季增，旗下基礎設施業績大幅成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）旗下AI伺服器散熱系統產品持續發力，同時受惠於北美4大雲端服務供應商（CSP）不斷提升資本支出，董事長鄭平看好第4季業績季增，旗下基礎設施營收大幅成長，不過，電源及零組件將呈現持平或小幅季減，自動化仍需等待景氣回溫，交通類別產品持穩發展，毛利率將呈現季減；明年營運目標仍為成長，交通事業業績年增10%。

台達電第3季財報各項數據皆創歷史單季新高紀錄，合併營收1122.03億元，季增8.51%、年增4.08%，其中，電源及零組件佔整體56%，基礎設施22%，自動化12%，交通10%；毛利率34.93%，季增8.3個百分點、年增5.36個百分點；營益率14.64%，季增1.94個百分點、年增3.6個百分點；稅後淨利123.39億元，季增24.03%、年增31.79%；每股盈餘（EPS）4.75元，季增24.02%、年增31.94%。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察，AI伺服器組成的資料中心用電量相當可觀，以美國市場而言，發展至2030年可能會是目前的2倍，達到400TWh（百萬兆瓦時），而在用電量提升的過程中，散熱需求也將隨之提升，未來新建的AI資料中心大部分都會使用液對液散熱系統，這是台達接下來2年很大的成長動能。

鄭平提到，儘管產業發展過程當中，難免會因客戶在考量供貨來源的情況下，出現市場競爭者，但為避免營運風險、優化AI伺服器設計工作，客戶終究還是傾向攜手可靠度較高的供應商。

台達專精於各個階段的散熱解決方案，且原本就有電源產品與技術優勢，鄭平看好，後續可望在整體系統複雜度提升的過程中解決問題，台達關心的是製程，市場傳言，有供應商已在現階段就發生漏液，由此可見等未來產品量產之後，產良率才是真正的考驗。

台達電今年1月至9月資本支出263億元，包括買入內湖科學園區2棟辦公大樓，以及新竹科學園區1層辦公區域，還有日本總部添置商辦空間，整體資本支出較去年增加90億元，未來泰達電在迅速發展之下，也將陸續認列權利金、研發費用等財會科目；產能方面，中國目前維持60%，長期走向6成至5成的目標，印度、泰國大幅成長，也將顯著提升美國、東歐產能。

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