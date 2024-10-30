晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立委轟台灣SRF戴奧辛管制太鬆 環境部：我國比歐盟還嚴格

2024/10/30 17:14

立委關切我國對SRF（固體再生燃料）廠排放戴奧辛的標準是否過於寬鬆。（圖取自國會頻道）立委關切我國對SRF（固體再生燃料）廠排放戴奧辛的標準是否過於寬鬆。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切我國對SRF（固體再生燃料）廠排放戴奧辛的標準是否過於寬鬆。環境部次長沈志修今指出，包括國人關切的重金屬、戴奧辛，「我們的標準與歐盟標準其實是相當的」，並且持續檢討是否還有加嚴空間，年底前會再提出新的報告，確保國人健康。

國民黨籍立委鄭正鈐、楊瓊瓔等今在立法院經濟委員會上關切，目前SRF廠製造端材料管制上比照歐盟標準，但生產端的空污排放管制上是否也同樣比照歐盟？

環境部次長沈志修說明，排放標準上，比如說大家很關心的重金屬或戴奧辛，「歐盟有的標準，我們都跟它一樣，甚至比它略嚴格」，氮氧化物也是，甚至歐盟沒規範到的鉛，我國就比照韓國等國。

針對立委質疑未來廠標準較現已運作廠還要更鬆？沈志修澄清，與已運作廠的標準皆是同樣標準檢視，「未來廠沒有放寬」，歐盟針對發電量規模300MW以上訂立另一套標準，但台灣廠都在該規模之下，也都符合歐盟對同樣規模廠的標準，因此不能拿不同標準相比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財