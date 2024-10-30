立委轟台灣SRF戴奧辛管制太鬆 環境部：我國比歐盟還嚴格

立委關切我國對SRF（固體再生燃料）廠排放戴奧辛的標準是否過於寬鬆。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切我國對SRF（固體再生燃料）廠排放戴奧辛的標準是否過於寬鬆。環境部次長沈志修今指出，包括國人關切的重金屬、戴奧辛，「我們的標準與歐盟標準其實是相當的」，並且持續檢討是否還有加嚴空間，年底前會再提出新的報告，確保國人健康。

國民黨籍立委鄭正鈐、楊瓊瓔等今在立法院經濟委員會上關切，目前SRF廠製造端材料管制上比照歐盟標準，但生產端的空污排放管制上是否也同樣比照歐盟？

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環境部次長沈志修說明，排放標準上，比如說大家很關心的重金屬或戴奧辛，「歐盟有的標準，我們都跟它一樣，甚至比它略嚴格」，氮氧化物也是，甚至歐盟沒規範到的鉛，我國就比照韓國等國。

針對立委質疑未來廠標準較現已運作廠還要更鬆？沈志修澄清，與已運作廠的標準皆是同樣標準檢視，「未來廠沒有放寬」，歐盟針對發電量規模300MW以上訂立另一套標準，但台灣廠都在該規模之下，也都符合歐盟對同樣規模廠的標準，因此不能拿不同標準相比。

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