聯電Q3毛利率33.8%不如預期，每股獲利1.16元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（30）日公佈2024年第三季營運報告，受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預期，第三季毛利率33.8%，較預期35%為低，歸屬母公司淨利為新台幣144.7億元，季增5%，每股獲利為新台幣1.16元，較上季1.11元為高，也是近4季新高，今年前三季累計每股獲利為3.12元，較去年同期的3.87元減少。

聯電第三季合併營收為新台幣604.9億元，季增6.5%、年增6%，毛利率33.8%，營業利益141億元，季增1.5%，業外收益24.64億元，歸屬母公司淨利為144.7億元，每股獲利為新台幣1.16元。前三季累計歸屬母公司淨利為387.14億元，年減19%，平均毛利率33.3%，較去年同期的35.8%下滑，每股獲利為3.12元。

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聯電共同總經理王石表示，第三季業績符合預期，主要受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預期，較前季成長7.8%。同時，在特殊製程方面，策略是開發最佳效能的技術解決方案，帶動特殊製程的營收來到歷史新高，佔總營收的53.1%。

王石表示，晶圓代工產業是以技術為基礎，聯電每年持續在技術研發上大量投資，以確保能夠提供客戶更先進的解決方案，滿足下一世代的產品需求。例如推出業界最先進的22奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。

王石表示，關於第四季的展望，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢，展望未來，聯電有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。

此外，他也表示，聯電也從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要。聯電在新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行。這些項目將進一步提升聯電對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位。

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