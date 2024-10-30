晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

崇越科技前3季每股獲利14.45元 年增20.3％創同期新高

2024/10/30 16:42

崇越科技董事長潘重良。（資料照）崇越科技董事長潘重良。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）獲利告捷，第三季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%，每股稅後盈餘（EPS）為4.93元，前三季每股盈餘達14.45元，年增20.3%，再創歷史同期新高。

生成式AI、高效能運算（HPC）迅速發展，相關晶片在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺，崇越第三季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%，年增23%，改寫單季新高紀錄。

受惠先進製程和晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁，崇越第三季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%，每股稅後盈餘為4.93元，為較上季的5.41元減少，但為歷年同期新高，前三季累計每股稅後盈餘達14.45元，年大增20.3%，創歷史同期新高。

崇越前三季累計營收達410.9億元，較去年同期年增10.9%，營業利益達29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利達27.3億元，年成長24.1%，皆寫下歷史同期新高紀錄。

環保綠能業務方面，崇越表示，12吋晶圓廠累積相當豐富的工程人才與施工經驗，持續承接新的環保工程案，包括大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍退拓展到新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠、電子廠，從晶圓廠設計到整廠建設提供完整的節能環保方案；相關業務採完工比例認列營收，第四季可望進入認列高峰。

崇越科技董事長潘重良表示：「崇越科技提供從半導體前段晶圓製造到後段封裝的材料及設備，近年積極布局海外市場，已打入多家半導體客戶的供應鏈，海外能見度佳，隨著海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越科技營運。」預期2024年將繳出亮眼成績單，營收、獲利皆有望大幅優於去年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財