崇越科技前3季每股獲利14.45元 年增20.3％創同期新高

崇越科技董事長潘重良。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）獲利告捷，第三季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%，每股稅後盈餘（EPS）為4.93元，前三季每股盈餘達14.45元，年增20.3%，再創歷史同期新高。

生成式AI、高效能運算（HPC）迅速發展，相關晶片在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺，崇越第三季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%，年增23%，改寫單季新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

受惠先進製程和晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁，崇越第三季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%，每股稅後盈餘為4.93元，為較上季的5.41元減少，但為歷年同期新高，前三季累計每股稅後盈餘達14.45元，年大增20.3%，創歷史同期新高。

崇越前三季累計營收達410.9億元，較去年同期年增10.9%，營業利益達29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利達27.3億元，年成長24.1%，皆寫下歷史同期新高紀錄。

環保綠能業務方面，崇越表示，12吋晶圓廠累積相當豐富的工程人才與施工經驗，持續承接新的環保工程案，包括大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍退拓展到新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠、電子廠，從晶圓廠設計到整廠建設提供完整的節能環保方案；相關業務採完工比例認列營收，第四季可望進入認列高峰。

崇越科技董事長潘重良表示：「崇越科技提供從半導體前段晶圓製造到後段封裝的材料及設備，近年積極布局海外市場，已打入多家半導體客戶的供應鏈，海外能見度佳，隨著海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越科技營運。」預期2024年將繳出亮眼成績單，營收、獲利皆有望大幅優於去年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法