天璣9400熱銷 聯發科上修旗艦產品年成長至逾70％

聯發科天璣9400系列大受歡迎，聯發科上修今年旗艦產品成長預估。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，聯發科執行長蔡力行表示，最新AI手機晶片天璣9400大受客戶與市場歡迎，因此聯發科提高對今年旗艦產品的營收預期，從原先預期超過50%的年成長， 提升到超過70%的年成長，基於第四季展望，預期今年美金營收成長率將可優於原先mid- teens百分比的目標，全年毛利率介於目標區間46%至48%之間。

展望第四季，蔡力行指出，預期天璣9400所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求，預期第四季營收以美金對台幣匯率 1比31.7計算，將介於1265億元至1345億元之間，季減4%至季增2%，較去年同期下降2%到成長4%。營業毛利率預估為47% ±1.5%，季度費用率預估為32% ± 2%。

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此外，聯發科已完成為期四年的特別現金股利計劃。過去四年，包含經常 性及特別現金股利，聯發科總計配發3850億元的現金股利予股東，展現聯發科回饋長期股東的承諾。

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