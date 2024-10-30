晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

天璣9400熱銷 聯發科上修旗艦產品年成長至逾70％

2024/10/30 16:27

聯發科天璣9400系列大受歡迎，聯發科上修今年旗艦產品成長預估。（記者卓怡君攝）聯發科天璣9400系列大受歡迎，聯發科上修今年旗艦產品成長預估。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，聯發科執行長蔡力行表示，最新AI手機晶片天璣9400大受客戶與市場歡迎，因此聯發科提高對今年旗艦產品的營收預期，從原先預期超過50%的年成長， 提升到超過70%的年成長，基於第四季展望，預期今年美金營收成長率將可優於原先mid- teens百分比的目標，全年毛利率介於目標區間46%至48%之間。

展望第四季，蔡力行指出，預期天璣9400所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求，預期第四季營收以美金對台幣匯率 1比31.7計算，將介於1265億元至1345億元之間，季減4%至季增2%，較去年同期下降2%到成長4%。營業毛利率預估為47% ±1.5%，季度費用率預估為32% ± 2%。

此外，聯發科已完成為期四年的特別現金股利計劃。過去四年，包含經常 性及特別現金股利，聯發科總計配發3850億元的現金股利予股東，展現聯發科回饋長期股東的承諾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財