週三（30日）加權指數下跌106.16點，收2萬2820.43點。（彭博資料照）

1.台股週三（30日）加權指數開盤漲58.54點，以2萬2985.13點開出，在電金傳齊彈下，指數開高走高，隨著台積電（2330）股價一度上漲15元，指數漲180點，來到2萬3116點。不過，台積電翻黑收低，加上電子與傳產股走弱，終場指數下跌106.16點，收2萬2820.43點。

2.IC設計龍頭聯發科（2454）週三召開法說會，公布第3季財報，Q3合併營收1318.13億元，季增3.6％，年增19.7％。營業毛利率48.8%，與上季持平，較去年同期增加1.4個百分點；營業利益率18.1%，季減1.5個百分點，年增1.8個百分點；本期淨利率為19.4%，季減1個百分點，年增2.5個百分點，單季每股盈餘15.94元。

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3.主計總處今公布第3季經濟成長率概估3.97％，較8月預測數增加0.76個百分點，主因商品出口表現優於預期。主計總處官員表示，若第4季預測維持不變，今年全年GDP（國內生產毛額）將上修至4.1%，為近3年新高，目前國內經濟穩健成長。

4.美國截至10月26日止一周的初領失業救濟金人數，較前一周減少1.2萬人至21.6萬人，遠低市場預估23萬人，連四周減少。

5.美國商務部公布數據顯示，9 月個人消費支出 （PCE ） 物價指數年增 2.1%，創 2021 年初以來新低，符合市場預期。

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