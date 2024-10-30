最強「鴻家軍」鴻準暴26.7萬張天量！土洋狂掃逾6萬張 飆漲停登6年半新高

鴻準暴26.7萬張天量，投信狂買逾7000張居冠，股價飆漲停登6年半新高。圖右為董事長呂軍甫、左為投資長洪偉仁。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今（30日）在電子股領跌下，終場指數下跌106點，不過，「鴻家軍」鴻準完全不甩大盤，在投資人瘋狂追價，不僅外資狂搶5.35萬張，投信也狂買逾7000張，雙雙居買超榜首，股價亮燈漲停，來到80.6元，創下2018年3月以來新高，成交量更暴出26.7萬張新天量。

隨著GB200出貨將至，鴻海身為全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新伺服器的主要供應商，不論是GPU、CPU、半導體、水冷方案、水路連接器等零組件，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造，掌握度達80%至90%，而鴻準除了因GB200伺服器放量出貨而獲得訂單，市場也看好今年底、明年的家用遊戲機如任天堂（Nintendo）新機Switch 2供應鏈發酵，挹注營收表現。

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在雙多加持下，外資昨已進場買進2604張鴻準，今直接成為盤面焦點，在市場瘋狂追價下，股價開盤直接突破75元，以75.7元開出，在散戶與法人同步追價，股價開高走高，盤中直接亮燈鎖漲停，股價來到80.6元，創下2018年3月以來新高，成交量更暴出26.7萬張新天量。

至於週三投信買超前10大個股，依序為鴻準（2354）7136張、聯電（2303）5842張、中信金（2891）5656張、元大金（2885）1555張、國產（2504）1316張、華南金（2880）1249張、緯創（3231）945張、欣興（3037）911張、鴻海（2317）832張、國泰金（2882）789張。

賣超前10大個股，依序為華新（1605）1635張、東元（1504）1455張、金像電（2368）1316張、永豐金（2890）1247張、玉山金（2884）1038張、潤泰金（2915）713張、晟銘電（3013）681張、中砂（1560）595張、華通（2313）585張、三陽工業（2206）467張。

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