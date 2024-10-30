晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

最強「鴻家軍」鴻準暴26.7萬張天量！土洋狂掃逾6萬張 飆漲停登6年半新高

2024/10/30 16:10

鴻準暴26.7萬張天量，投信狂買逾7000張居冠，股價飆漲停登6年半新高。圖右為董事長呂軍甫、左為投資長洪偉仁。（資料照）鴻準暴26.7萬張天量，投信狂買逾7000張居冠，股價飆漲停登6年半新高。圖右為董事長呂軍甫、左為投資長洪偉仁。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今（30日）在電子股領跌下，終場指數下跌106點，不過，「鴻家軍」鴻準完全不甩大盤，在投資人瘋狂追價，不僅外資狂搶5.35萬張，投信也狂買逾7000張，雙雙居買超榜首，股價亮燈漲停，來到80.6元，創下2018年3月以來新高，成交量更暴出26.7萬張新天量。

隨著GB200出貨將至，鴻海身為全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新伺服器的主要供應商，不論是GPU、CPU、半導體、水冷方案、水路連接器等零組件，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造，掌握度達80%至90%，而鴻準除了因GB200伺服器放量出貨而獲得訂單，市場也看好今年底、明年的家用遊戲機如任天堂（Nintendo）新機Switch 2供應鏈發酵，挹注營收表現。

在雙多加持下，外資昨已進場買進2604張鴻準，今直接成為盤面焦點，在市場瘋狂追價下，股價開盤直接突破75元，以75.7元開出，在散戶與法人同步追價，股價開高走高，盤中直接亮燈鎖漲停，股價來到80.6元，創下2018年3月以來新高，成交量更暴出26.7萬張新天量。

至於週三投信買超前10大個股，依序為鴻準（2354）7136張、聯電（2303）5842張、中信金（2891）5656張、元大金（2885）1555張、國產（2504）1316張、華南金（2880）1249張、緯創（3231）945張、欣興（3037）911張、鴻海（2317）832張、國泰金（2882）789張。

賣超前10大個股，依序為華新（1605）1635張、東元（1504）1455張、金像電（2368）1316張、永豐金（2890）1247張、玉山金（2884）1038張、潤泰金（2915）713張、晟銘電（3013）681張、中砂（1560）595張、華通（2313）585張、三陽工業（2206）467張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財