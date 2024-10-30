地價稅11/1開徵！今年全國稅額996億、自住平均每件1749元

今年地價稅將於11月1日開徵。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間為11月1日至12月2日。財政部表示，全國公告地價調升5.78%，全國地價稅開徵戶數約912萬戶、稅額約996億元，較2023年分別成長1.98%及7.03%，主因公告地價調整、土地所有權變動及使用情形變更所致。其中，自住用地平均每件稅額1749元、年增66元，非自住平均每件1萬7900元、年增937元。

根據規定，公告地價每2年調整一次，今年全國公告地價較2022年調升5.78%，以桃園市調升14.78%、金門縣11.28%、新北市10.14%、宜蘭縣5.92%、台中市5.64%較多。

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台中市地方稅務局長沈政安表示，2024年地價稅課稅所屬期間為該年1月1日至12月31日，並以8月31日土地登記簿所記載的所有權人為納稅義務人。因地價稅的課徵是採總歸戶制，因此同一個土地所有權人在同一縣市內的土地會合併成1張繳款書；若所有的土地位於兩個縣市以上，將個別收到土地所在地的地方稅稽徵機關寄發的繳款書，稽徵機關已於10月下旬陸續寄發。

財政部表示，納稅人若對繳款書所載稅額有疑義，請向土地所在地的地方稅稽徵機關洽詢或申請更正，若於10月底仍未收到繳款書，除了可向地方稅稽徵機關申請補發外，也可利用自然人憑證、工商憑證或已註冊的健保卡，至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）申請補發繳款書；或至「地方稅網路申報作業」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上查繳稅。

財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，應於繳納期間截止日在帳戶內預留足額的存款，以備提兌；同時也籲請納稅人於12月2日以前如期繳納，逾期繳納每逾3日將按稅額加徵1%滯納金，最高加徵10%，超過30日仍未繳納，稽徵機關會移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。另，若有繳稅困難情形，可在繳納期間內洽詢地方稅稽徵機關是否符合延分期繳納規定。

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