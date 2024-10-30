瑞昱Q3每股獲利8.53元，前3季賺贏去年全年。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕網通晶片廠瑞昱 （2379）今舉行線上法說會並公布第三季財報，毛利率51.4%，創近10季新高，稅後淨利43.75億元，季減0.3%、年增70.1%，每股稅後盈餘8.53元，前三季累計稅後盈餘為118.91億元，賺超過兩個股本，每股稅後盈餘為23.18元，已超越去年全年的17.85元。

瑞昱第三季單季營收307.52億元，季增0.3%、年增15.3%；毛利率51.4% ，季增0.5個百分點、年增9.6個百分點，創近10季新高，營業利益39.06億元，季減1.7%、年增96.3%，受惠業外收入7.59億元，稅後淨利43.75億元，季減0.3%、年增70.1%，每股稅後盈餘8.53元，較上季的8.55略減，但較去年同期5.01元。

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瑞昱今年前三季累計稅後盈餘為118.91億元，賺超過兩個股本，每股稅後盈餘為23.18元，已超越去年全年的17.85元。第三季存貨金額為148.46億元，較上季的138.41億元提高。

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