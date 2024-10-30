雲端發票抽獎活動爭議 國稅局：重複中獎人非國稅局或承辦商員工

「雲端種樹趣e起集點樹」三次抽獎活動，4人重複中獎遭網友質疑。（圖擷自ptt）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，抽出現金10萬元、MacBook、iPhone等獎品，分3梯次抽獎，但網友發現有4人重複中獎引發「內定」質疑。台北國稅局今再澄清，4位重複中獎人員，經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不是承辦廠商員工。至於重複中獎的情況，目前正查證釐清中，有結果將對外說明。

台北國稅局表示，「雲端種樹趣e起集點樹」活動三期抽獎名單，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工，媒體報導中獎人高○君為台北國稅局員工一事，尚非事實。

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對於外界質疑中獎人重複得獎率偏高，台北國稅局重申，目前正查證釐清中，待有結果將會儘速對外說明。國稅局官員表示，初步查核結果，4位重複中獎人捐贈許多雲端發票，累積較多中獎次數，但重複中獎率確實偏高，抽獎系統是外包廠商處理，已請專業人員來查核系統是否問題，「程式是不是有舞弊、有沒有被動手腳」，查清楚後一定會對外說明。

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