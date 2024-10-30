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智慧型手機市場轉冷 穩懋Q3財報不如預期

2024/10/30 15:05

智慧型手機市場轉冷，穩懋Q3財報不如預期、Q4續降。（資料照）智慧型手機市場轉冷，穩懋Q3財報不如預期、Q4續降。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受中國智慧型手機市場轉冷影響，砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）今日公告第3季財報，第3季營收達43.48億元、季減12%，毛利率為21.6%，稅後淨利2.28億元、每股稅後盈餘（EPS）降至0.54元；穩懋也坦承今年旺季已過，第4季營收與毛利率都較第3季下滑。

美系外資先前就指出，有別於中國智慧型手機市場上半年的榮景，下半年再度轉冷，砷化鎵第3季旺季落空，第4季恐也難轉好，且第4季中國RF（射頻）修正比預期更嚴重，且非蘋中高階智慧型手機射頻需求也放緩，預估穩懋第4季營收還將季減高個位數百分比。

對第4季展望，穩懋總管理處總經理陳舜平預估營收季減恐達14-16%、毛利率會降至20%以下，但他認為，比較好的消息是wifi 7滲透率提高，且公司目前高階的研發產品目前並沒有特別變化，同時，今年持續加強低軌衛星通訊、基地台方面的應用，以高頻、高電壓產品為主。

他也表示，AI應用需求增加，對穩懋來說，以今年雷射相關產品來看，3D感測佔光學產品的佔比降至80%，明顯可看得見光通訊相關應用持續成長，客戶對於高頻、高通訊的需求都有提升。

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