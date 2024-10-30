IC設計族群添新兵 久昌科技即將掛牌上櫃

久昌科技董事長葉錦祥。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群再添新兵！久昌科技（6720）即將掛牌上櫃，久昌科技主力產品為霍爾（Hall） IC，久昌科技董事長葉錦祥表示，Hall IC廣泛應用於電競周邊產品、家庭娛樂、家電消費類、車載周邊、工業自動化、健康醫療等領域，久昌科技為全球首家將Hall IC應用於電競鍵盤之IC設計公司，看好未來營運發展。

久昌科技受惠於線性電競鍵盤革命性應用，帶動線性Hall IC強勁需求及營收持續增長的效應，今年上半年合併營業收入為2.6億元，稅後純益為7404.9萬元，每股盈餘達3.30元，上半年業績相較去年同期大幅成長65.67％。

請繼續往下閱讀...

久昌科技表示，公司擁有電源管理領域及Hall半導體元件開發能力，其中Hall IC具有安全可靠、低能耗等特性，充分符合當前環保節能之趨勢；近年打入歐系線性電競鍵盤客戶的主要供應商，共同開發客製化特殊功能的電競鍵盤，深受專業玩家好評，公司為全球首家將Hall IC應用於電競鍵盤之IC設計公司。

久昌科技指出，未來發展將從既有線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠、無人機及航模控制，並積極提高電競鍵盤產業的市占率；車載暨電動車目前主要出貨為後裝市場LED車前燈散熱風扇驅動IC，公司線性Hall IC已送樣予歐系汽車品牌客戶之汽車零配件代工廠，整合設計於電流監控安全保護開關之應用，期待未來從後裝市場延伸至品牌客戶（前裝市場），成為車用原廠的零組件供應商。

此外，久昌科技在一般消費類風扇驅動IC市場穩定成長，目前發展高階風扇/馬達市場產品開發，預計第四季可正式推廣於高階風扇馬達應用，初期將鎖定掃地機器人、AI伺服器散熱模組市場切入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法