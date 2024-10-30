台驊獨董張立秋 轉為一般董事

台驊獨董張立秋轉為一般董事。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊（2636）獨立董事張立秋請辭獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，改以益緯投資股份有限公司法人代表出任董事一職。

台驊表示，張立秋2013年起擔任台驊控股獨立董事至今，並在任職期間同時擔任台驊控股審計委員會委員與薪酬委員會委員等召集人。在任職期間，張立秋以獨立董事身分，對公司經營治理提供諸多建議與提醒，為公司穩健發展作出顯著貢獻。

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台驊控股為借重張立秋先生在經營管理及金融資本市場方面的卓越專業，誠邀張立秋以益緯投資股份有限公司法人代表身份，改任一般董事職位，以其出色的專業能力與豐富的實務經歷，持續提供寶貴的建議，並在產業佈局上為經營管理團隊提供指導與專業指引。

張立秋辭任獨立董事後，台驊控股目前尚有二席獨立董事，台驊表示，為強化公司治理架構，持續確保公司合規運作並維護全體股東及利害關係人的權益，已規劃盡速進行獨立董事的補選程序，確保公司治理完整，並穩步推動公司永續發展與長期成長。

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