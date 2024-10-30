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蕭副總統提數位孿生 凸顯AI資安重要性

2024/10/30 14:40

台灣駭客年會企業場在台北登場，副總統蕭美琴、國安會諮委李育杰、數發部長黃彥男等人到場支持。（記者徐子苓攝）台灣駭客年會企業場在台北登場，副總統蕭美琴、國安會諮委李育杰、數發部長黃彥男等人到場支持。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣駭客年會企業場（HITCON Enterprise 2024）今天在台北登場，副總統蕭美琴到場致詞時，以「Digital Twin（數位孿生）」為例指出，AI時代更凸顯資安的重要性，政府也將持續推動資安相關政策，來輔導資安產業化、推動產業資安化。

蕭美琴稱讚，台灣駭客年會從過去的地下協會，演變到現在成為國家重要的資產，也是亞洲地區非常知名的資安盛會，從國內到國際都有許多企業和駭客專家參與，一起探討最新的資安技術與趨勢。

今年的主題是「從人類到AI，駭客精神共融進化」，蕭美琴表示，最近台灣有很多關於AI的討論，今年參加SEMICON（國際半導體展）晚宴時，大家也都在討論輝達執行長黃仁勳提到的Digital Twin（數位孿生）。

「數位孿生」概念早在10多年前就被提出，而黃仁勳今年中來台演講時，多次提及數位孿生的應用，再度引發話題。簡單來說，數位孿生是指在數位世界中，創造一個現實世界的數位模擬，而這一模擬能夠將現實發生的狀況，完全反映到數位環境中。

「也許有天會由我的數位分身來參加活動，但如果我的分身被駭的話，可能會做一些丟臉或邪惡的事情，因此資安更為關鍵。」蕭美琴認為，在AI的革命年代，如何讓AI技術在發展的過程中，確實符合人類的利益，讓AI成為網路資安的助力，而不是資安的破口，這有賴大家共同的努力。

蕭美琴指出，台灣位處國際的地緣政治熱區，同時也是全球高科技的生產重鎮，更是身處資安風險的第一線，一方面台灣是一個非常好的試驗場域，但另一方面我們也有很大的壓力，提升台灣整體的資安防護能力，來維護我們供應鏈安全與服務，讓世界的高科技產業更能夠信賴、更願意投資台灣。

蕭美琴強調，台灣企業要和世界接軌，也必須要有完善的資安防護，才能維持產業合作的信任關係，達到資安與獲利雙贏的局面。企業要做好資安，人才的培養也是非常重要的層面，期待企業和政府共同攜手合作，為台灣培育更多的人才。企業對於資安的重視，不只是對自身營業秘密保護非常關鍵的一環，更是對客戶信任、國家責任的重要任務。

蕭美琴提到，日前賴總統成立「全社會防衛韌性委員會」，其中一個主軸就是資安，資安涉及的不只是資通訊，也關係到運輸、金融、網路安全以及所有人民的資產安全。全社會防衛韌性中的資安、金融和經濟產業，都需要政府和各界共同投入，讓台灣資安成為堅韌之島的重要防護力量，讓資安意識能量延伸到百工百業，為國人的隱私和財產安全提供更深層的保護。

她最後說，在科技持續進步的浪潮之中，未來資安挑戰將會更加複雜，但是相信台灣擁有強大的駭客社群、資安人才和政府的支持，有能力應對未來的各項挑戰，政府也將持續推動資安相關政策，來輔導資安產業化、推動產業資安化，期待HITCON能繼續發揮台灣重要的影響力，為資安產業注入更多創新的能量，讓台灣在全球資安舞台上更耀眼，也透過資安守護所有國人的安全。

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